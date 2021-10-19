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14:45 (мск), источник: Коммерсантъ

США обвинили Россию в развязывании войны в Донбассе

В вооруженном конфликте в Донбассе и препятствовании его мирному урегулированию виновата Россия, заявил министр обороны США Ллойд Остин. Он договорился со своим украинским коллегой Андреем Тараном о разработке дорожной карты по реализации подписанного соглашения о партнерстве в сфере обороны.

Источник: AP 2021

«Давайте четко говорить, что Россия начала эту войну и Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию. Они начали нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы будем с нашей стороны делать все возможное, чтобы поддерживать Украину, разрабатывать способности защиты ее территориальной целостности», — сказал Ллойд в ходе брифинга, трансляцию которого вело Минобороны Украины.

Таран объявил о разработке двумя странами дорожной карты по оборонному партнерству. «Мы договорились отработать дорожную карту реализации положений подписанного в Вашингтоне рамочного соглашения относительно стратегических основ оборонного партнерства», — заявил он.

В августе власти Украины подготовили законопроект «О государственной политике переходного периода» в Донбассе в августе.

Москва считает, что он де-факто означает выход страны из Минских соглашений.

Сегодня, 19 октября, Венецианская комиссия Совета Европы рекомендовала Киеву доработать документ.

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