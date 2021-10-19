США обвинили Россию в развязывании войны в Донбассе

«Давайте четко говорить, что Россия начала эту войну и Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию. Они начали нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы будем с нашей стороны делать все возможное, чтобы поддерживать Украину, разрабатывать способности защиты ее территориальной целостности», — сказал Ллойд в ходе брифинга, трансляцию которого вело Минобороны Украины.
Таран объявил о разработке двумя странами дорожной карты по оборонному партнерству. «Мы договорились отработать дорожную карту реализации положений подписанного в Вашингтоне рамочного соглашения относительно стратегических основ оборонного партнерства», — заявил он.
В августе власти Украины подготовили законопроект «О государственной политике переходного периода» в Донбассе в августе.
Москва считает, что он де-факто означает выход страны из Минских соглашений.
Сегодня, 19 октября, Венецианская комиссия Совета Европы рекомендовала Киеву доработать документ.