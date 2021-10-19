Экономическим санкциям США прописали ускорение и перестройку

Авторы доклада отмечают, что «после 11 сентября 2001 года экономические и финансовые санкции стали первоочередным механизмом противодействия целому ряду угроз национальной безопасности, международной политике и экономике США».
Отмечается, что с 2000 года масштабы санкций выросли в десять раз — с 912 организаций и лиц в 2000 году до 9421 — в 2021 году.
Заметно изменился и географический охват санкций — если в 2000 году среди главных объектов применения санкций были такие страны, как Куба, Ирак, Ливия, Югославия и Иран, то теперь это Венесуэла, Россия, Сирия, Ирак, Иран и КНДР.
Среди успешно выполненных задач Минфин США считает то, что «Ирану помешали использовать международную финансовую систему и коммерческие рынки для получения прибыли от продажи нефти и других видов деятельности для поддержки ядерной программы, развития баллистических ракет и поддержки террористической деятельности. Эти санкции подтолкнули Иран к столу переговоров в 2015 году».
Кроме того, «благодаря координированным действиям США и иностранных государств были заморожены миллиарды долларов компаний, связанных с (колумбийским.— “Ъ”) наркокартелем Кали, что в 2014 году привело к краху наркокартеля и тюремному заключению его лидеров».
Еще одним успехом Минфин США считает, что при помощи санкций удалось «защитить десятки миллиардов долларов ливийских активов от растраты бывшими членами правительства Ливии после падения режима Каддафи в 2011 году».
Помимо этого, санкции помогли США «выявить более 1600 террористических образований и отдельных террористов после 11 сентября 2001 года с целью подрыва их деятельности. Например, благодаря американским санкциям финансирование “Хезболлы” было нарушено настолько, что в 2019 году этой организации пришлось сократить зарплаты в своем военном крыле, затраты на усилия в медиапространстве и публично обратиться за пожертвованиями».
В то же время авторы доклада признают, что в условиях меняющейся мировой экономической финансовой системы необходимо совершенствовать и механизм санкций.
В числе новых условий и вызовов Минфин США считает рост киберпреступности, эволюцию финансовой системы и изменение ее структуры.
«Американские соперники и некоторые союзники сокращают использование доллара и уровень своего участия в американской финансовой системе, активнее участвуя в более широкой трансграничной торговле. Необходимо понимать, что такие тенденции могут снижать эффективность санкций. Кроме того, развитие технологий, таких как цифровые валюты, альтернативные платежные системы и новые способы совершения трансграничных трансакций, сокращает потенциальную эффективность американских санкций», — признает Минфин.
В числе предлагаемых изменений Минфин США, в частности, предлагает «создать такой механизм санкций, который бы связывал их с достижением четкой задачи». "Экономические и финансовые санкции должны быть привязаны к четким и конкретным целям, соответствующим задачам президента, таким как:
- противодействие силам, разжигающим региональные конфликты,
- противодействие определенным организациям, применяющим насилие или осуществляющим другую нелегальную деятельность,
- прекращение преследований какого-либо национального меньшинства,
- сокращение несанкционированного распространения ядерных технологий,
- совершения определенных действий антигуманного характера".
Минфин США подчеркивает, что для совершенствования режима санкций необходимо более тесное сотрудничество таких ведомств, как администрация президента, Конгресс, Совет по национальной безопасности, Государственный департамент, Министерство юстиции.
Ключевыми характеристиками нового механизма санкций должно стать:
- встраивание санкций в более широкую политическую стратегию США, их соответствие специфическим задачам;.
- проведение тщательного технического и экономического анализа ситуации, необходимого для точного понимания того, будет ли тот или иной инструмент санкций эффективен в достижении определенной цели;.
- анализ возможных нежелательных последствий от санкций для самих США, их экономики, союзников США или третьих стран — для предотвращения таких нежелательных последствий;.
- развитие многостороннего сотрудничества и координации усилий при осуществлении санкций — с союзниками, партнерами, представителями промышленности, финансовых организаций, гражданского общества и СМИ;.
- разработка оперативного механизма частичной или полной отмены санкций либо их наращивания — с учетом изменения ситуации или поведения объекта санкций.
«США находятся перед лицом меняющегося мира, где инновации в финансовой отрасли, сдвиги в глобальной экономической активности и новые геополитические вызовы меняют способ применения экономической мощи для поддержки национальных интересов… Необходима модернизация политики санкций и ее адаптация к новым условиям. И хотя это потребует сложных решений от Министерства финансов и других представителей американского правительства о том, как и когда применять санкции, этот процесс однозначно повысит эффективность санкций в долгосрочном периоде», — делает вывод Министерство финансов.