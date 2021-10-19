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20:22 (мск), источник: Ведомости

США планируют привлечь «Газпром» к ответственности за «нарушение санкций»

Власти США работают над тем, чтобы привлечь к ответственности «Газпром» за деятельность, которая нарушает ранее наложенные на компанию американские санкции, заявил на слушаниях в комитете по банковским, жилищным и городским делам Сената Конгресса США заместитель министра финансов Адевале Адейемо. Трансляцию заседания вел телеканал CNBC на своей странице на Youtube.

Источник: AP 2021

«К работе с вами в этом комитете была добавлена работа по привлечению “Газпрома” к ответственности за его деятельность, нарушающую наши санкции», — сказал замминистра.

Таким образом он ответил на критику одного из сенаторов, связанную с тем, что американские власти не стали вводить санкции против проекта газопровода «Северный поток — 2».

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Республиканец Пэт Туми указал на то, что на «Газпром» ранее были наложены секторальные санкции США за попытки России «дестабилизировать» ситуацию в Донбассе. Соответственно, ограничения должны распространяться и на подконтрольные компании организации, в числе которых оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG. Отказываясь от санкций против газопровода, Минфин нарушает закон, резюмировал сенатор.

«Мы несколько раз обсуждали этот вопрос, и я согласен с вами в том, что нам нужно сделать все возможное для внедрения ограничений», — ответил Адеймо. «Как я уже говорил вам ранее, в настоящее время мы хорошо работаем в сообществе», — добавил он.

В мае госсекретарь США Энтони Блинкен объявил об отказе США от введения санкций в отношении Nord Stream 2 AG. Тогда он заявил, что такое решение отвечает американским национальным интересам. В июле США и Германия заключили соглашение об основных условиях функционирования «Северного потока — 2».

Одним из главных условий стало то, что Россия не должна использовать поставки энергоносителей «для давления на Украину и страны ЕС».

«Северный поток — 2» — газопровод общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Строительство проекта завершилось 10 сентября. Nord Stream 2 рассчитывает ввести газопровод в эксплуатацию до конца текущего года.

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