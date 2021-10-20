Bloomberg узнал условие России для увеличения поставок газа в Европу

По их данным, Москва в обмен на рост поставок хочет получить от Германии и ЕС разрешение на запуск газопровода.
После нескольких лет напряженных отношений с Европой российские власти едва ли согласятся на увеличение поставок без твердых гарантий того, что российскому газопроводу дадут работать, уточнили собеседники издания.
Они отметили, что в случае положительного решения дополнительные объемы газа будут транспортироваться в обход Украины.
РБК направил запрос в пресс-службу Газпрома.
На прошлой неделе во время пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя» президент Владимир Путин сообщал, что пока есть административные барьеры для того, чтобы «Северный поток-2» начал работу. По словам президента, оператор строительства газопровода ведет переговоры с немецкими властями.
«Немецкий регулятор должен принять соответствующее решение, а они пока этого решения не приняли. Но, конечно, если бы мы смогли увеличить поставки по этому маршруту, это уж на сто процентов, можно совершенно уверенно сказать, что напряженность на европейском энергетическом рынке, конечно, существенно бы понизилась. Это повлияло бы, конечно, и на цены на европейском рынке на газ», — подчеркивал Путин. При этом он добавлял, что пока административные барьеры не дают этого сделать.
В Европе неоднократно заявляли, что Россия намеревается использовать ситуацию с ростом цен на газ для того, чтобы вынудить власти дать разрешение на работу «Северного потока-2». Так, в сентябре группа депутатов Европарламента заявила, что «Газпром» мог совершать «преднамеренные манипуляции», чтобы обратить газовый кризис в свою пользу.
В «Газпроме» в ответ указали на то, что объемы поставляемого газа соответствуют заключенным контрактам и близки к рекордным.
Рост цен на газ продолжается в течение всего года. Максимум был зафиксирован в начале октября, когда биржевая цена превысила отметку в $1900 за 1 тыс. куб. м. Позже цена скорректировалась.