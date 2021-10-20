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03:39 (мск), источник: Известия

Песков заявил об отсутствии планов обращения Путина в связи с COVID-19

Президент России Владимир Путин пока не планирует выступить со специальным обращением к гражданам РФ в связи с обострением ситуации с COVID-19 в стране. Об этом в среду, 20 октября, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Источник: Известия

«Нет пока, как будет, мы сообщим», — цитирует Пескова «РИА Новости».

В 2020 году в разгар пандемии Путин несколько раз выступал со специальным обращением к россиянам.

Ранее во вторник, Песков анонсировал совещание российского лидера с правительством по ситуации с коронавирусом. Оно должно состояться 20 октября и пройдет в режиме видеоконференции.

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19 октября на фоне ситуации с коронавирусом в России вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила объявить нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября включительно. Она предложила обратиться с этой инициативой к президенту в ходе предстоящего в среду совещания.

Также она выступила за введение самоизоляции для непривитых пенсионеров, а также временный перевод таких сотрудников на удаленный режим работы.

В этот же день глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила недостаточность введения QR-кодов в ряде регионов. По ее словам, в некоторых субъектах РФ система кодов применяется неправильно. Коды спрашивают на кассах магазинов ТЦ, а сами входы в них открыты и доступны для тех, кто не привился, объяснила она.

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