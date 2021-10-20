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03:22 (мск), источник: Известия

В ОБСЕ опровергли сворачивание своей миссии на Украине

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) продолжает свою работу на юго-востоке Украины. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе организации.

Источник: Reuters

«В результате протеста напротив отеля в Донецке, где проживали участники миссии, и в соответствии со своими процедурами обеспечения безопасности СММ не направляет отряды патрулирования в Донецке. Патрулирование из других мест расположения СММ продолжается в штатном режиме. Мы призываем стороны устранить все препятствия к свободе передвижения сотрудников СММ. Как мы уже говорили в заявлении от 16 октября, миссия готова способствовать диалогу на местах, и об этой готовности мы сторонам уже сообщили», — заявили «Известиям» в миссии.

В субботу, 17 октября, Reuters со ссылкой на главу миссии Яшара Халита Чевика сообщило, что СММ приостанавливает свою деятельность в связи с протестами напротив ее штаб-квартиры в Донецке.

По данным агентства, около 200 демонстрантов заблокировали вход в отель, где проживают сотрудники миссии.

Они требовали от ОБСЕ принудить Киев освободить одного из наблюдателей Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), который действует с 2014 года и куда входят представители Украины и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

По данным Народной милиции ЛНР, 13 октября в районе КПП «Первомайск-Золотое» Вооруженные силы Украины (ВСУ) захватили в плен наблюдателя от республики Андрея Косяка.

«Мы незамедлительно требуем освободить представителя ЛНР в СЦКК, а СММ ОБСЕ и другим международным организациям дать соответствующую оценку провокационным действиям Киева, которые мы склонны считать актом терроризма, и оказать давление на руководство Украины для неукоснительного соблюдения Минских соглашений», — говорится в заявлении главы ЛНР Леонида Пасечника, которое приводит Луганский информационный центр.

Политик подчеркнул: до освобождения Андрея Косяка продолжать полноценный диалог в трехстороннем Минском формате он считает бессмысленным.

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