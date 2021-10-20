Беспилотники укажут цели минам «Грань» и управляемым снарядам «Краснополь»

БПЛА находили для артиллеристов цели и передавали их координаты на командные пункты. Дальше дронам надо было подсветить их лазером — это обеспечило поражение с первых выстрелов.
Удары по условному противнику высокоточных боеприпасов, в том числе и 120-мм управляемых мин «Грань», были признаны успешными.
По сценарию учений, 152-мм орудия и 120-мм минометы обеспечивали огневое прикрытие маневренных действий обороняющихся подразделений.
Минобороны уже сообщало, что в сентябре этого года на полигоне в Мулино в составе разведывательного огневого комплекса были задействованы ударные беспилотные летательные аппараты «Иноходец», «Ласточка» и «Орион-10». Подсветка объектов обеспечила применение высокоточных средств поражения.
Известно, что высокоточным снарядом «Краснополь» были уничтожены боевики, которые 31 декабря 2017 года обстреляли из минометов авиабазу Хмеймим. Точечными попадания управляемых боеприпасов не раз накрывали огневые позиции, опорные пункты и бункеры боевиков.
Этот 152-мм снаряд предназначен для поражения бронированных целей и военных объектов с первого выстрела. Коррекция выполняется рулями на конечном участке полета по лазерной отметке на цели.
«Грань» — это новейший осколочно-фугасный боеприпас с лазерной головкой самонаведения. Он разработан для гладкоствольных и нарезных 120-мм минометов и предназначен для уничтожения одиночных и групповых целей, легкой бронетехники.