Операторов могут освободить от хранения телетрансляций по «закону Яровой»

Расходы, связанные с хранением интернет-трафика (в течение 30 дней), звонков и SMS (в течение шести месяцев) для каждого из крупных российских операторов составят десятки миллиардов рублей в перспективе нескольких лет, прогнозировали ранее их представители. Правда, как повлияет на расходы возможность не записывать телеконтент, который смотрит каждый абонент, участники рынка оценить затруднились.
«Потоковое видео — это примерно 20% трафика в рунете, так что, в теории, можно было бы предположить, что отмена нормативных документов, обязывающих хранить трансляции с телеканалов, из онлайн-кинотеатров и проч. снизила бы расходы связистов. — Но на практике все сложнее — трафик в интернете шифруется, и связисты в большинстве случаев не могут понять, имеют ли они дело с видео или чем-то другим», — рассуждает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Так что в итоге объем того, что хранить не придется в обязательном порядке может оказаться значительно меньше.
Тем не менее возможные послабления по хранению данных могут позитивно отразиться на рынке, считает гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов. Год от года всё больше видео в Рунете легализуется, растет спрос на услуги онлайн-кинотеатров, отметил он. При этом хранить огромные объемы контента, который уже отмодерирован его поставщиками и на который пользователь не может оказать никакого влияния, нецелесообразно, заключил эксперт.