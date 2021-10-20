Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 20 октябряОткрытие Московского цирка на Цветном бульваре, освобождение Белграда, экспедиция Амундсена и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
9Коварная еда: какие продукты еще больше разжигают аппетит
1010 принадлежностей из школы, которые навсегда ушли в прошлое
06:12 (мск), источник: Известия

Операторов могут освободить от хранения телетрансляций по «закону Яровой»

Бизнес добивается смягчения требований к хранению данных по «закону Яровой» — в частности, отмены обязательной для каждого абонента записи онлайн-трансляций крупнейших российских телеканалов. Этот вопрос участники рынка обсудят с чиновниками Минцифры на следующей неделе, заявил на форуме «Спектр» заместитель гендиректора по взаимодействию с органами власти холдинговой компании «ЮэСэМ», бывший глава Роспечати Михаил Сеславинский. Замглавы Минцифры Дмитрий Ким подтвердил «Известиям», что бизнес действительно поднимал эту тему.

Источник: Известия

Расходы, связанные с хранением интернет-трафика (в течение 30 дней), звонков и SMS (в течение шести месяцев) для каждого из крупных российских операторов составят десятки миллиардов рублей в перспективе нескольких лет, прогнозировали ранее их представители. Правда, как повлияет на расходы возможность не записывать телеконтент, который смотрит каждый абонент, участники рынка оценить затруднились.

«Потоковое видео — это примерно 20% трафика в рунете, так что, в теории, можно было бы предположить, что отмена нормативных документов, обязывающих хранить трансляции с телеканалов, из онлайн-кинотеатров и проч. снизила бы расходы связистов. — Но на практике все сложнее — трафик в интернете шифруется, и связисты в большинстве случаев не могут понять, имеют ли они дело с видео или чем-то другим», — рассуждает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Так что в итоге объем того, что хранить не придется в обязательном порядке может оказаться значительно меньше.

Тем не менее возможные послабления по хранению данных могут позитивно отразиться на рынке, считает гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов. Год от года всё больше видео в Рунете легализуется, растет спрос на услуги онлайн-кинотеатров, отметил он. При этом хранить огромные объемы контента, который уже отмодерирован его поставщиками и на который пользователь не может оказать никакого влияния, нецелесообразно, заключил эксперт.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Бедности порог: власти улучшили прогноз по снижению числа малоимущих
К нам приехал «пылесос»: поднят лимит потолка госдолга США
Кабмин предсказал снижение бедности до минимума в 2023 году
Станок российских инженеров выточит дом из дерева за неделю
Эксперт перечислил положенные разным работникам льготы
Двукратную олимпийскую чемпионку со скандалом уволили из ЦСП
ЮАР отклонила российскую вакцину «Спутник V»
Песков: у Путина пока нет планов обращения из-за COVID
Дайвер случайно выловил в Средиземном море 900-летний меч
Gnezdo.ru
В Молдове с 1 апреля вводят режим ЧС до 30 мая
5 причин, почему каршеринг выгоднее своего авто
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Hi-Tech
Салфетка за 2000 рублей: самый безумный анонс Apple Вероятно, шутить о новинке в сети будут долго
Авто
Самый популярный электромобиль скоро станет кроссовером Следующее поколение одного из наиболее распространенных в мире и самого популярного в России электрокара сменит форм-фактор в 2025 году
Кино
Бузова заявила о пропавшем голосе Звезда была вынуждена перенести важный эфир, а также отменить некоторые съемки
Товары для дома
20 крутых товаров для борьбы с грязью и пылью
Cуперполезные находки с AliExpress, которые сделают жизнь проще
Что купить, если вы фанат сериала «Игра в кальмара»
Как правильно ухаживать за одеждой и обувью (фото)
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 754
Беременна в 43. 541
Живность наша)))) 518
тема порассуждать а не ругаться) 444
Леди
У Бузовой пропал голос Сейчас певица проходит экстренное лечение
Дом
5 рабочих средств, которые отмоют пятна с окрашенных стен
Как правильно ухаживать за одеждой и обувью (фото)
5 необычных идей для интерьера из TikTok
Загородный коттедж 31-летней Нюши: как он выглядит
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь