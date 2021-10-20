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07:54 (мск), источник: РБК

Глава штаба обороны Британии назвал Россию критической угрозой

Россия представляет для Великобритании «критическую угрозу», заявил глава штаба обороны страны Николас Картер, выступая в Центре за новую безопасность Америки (CNAS). Он отметил, что мир стал многополярным, и это, по его словам, предполагает постоянную конкуренцию. Мария Захарова на это заявила, что полюсы являются «центрами сопряжения» интересов стран, которые ищут партнеров, а не соперников.

Источник: AP 2021

«Когда я только начинал военную службу, мы жили в условиях биполярного мира. Затем наступила эпоха однополярного мира, и фокус внимания был смещен на борьбу с терроризмом. Теперь же мы вступаем в многополярный мир — эру постоянной конкуренции, которая ведется нами с рядом авторитарных соперников. В данном контексте стоит упомянуть Россию, которая, с нашей точки зрения, представляет критическую угрозу, и Китай, который является для нас хроническим системным вызовом», — заявил Картер (цитата по ТАСС).

Он также отметил, что Лондон должен «проводить курс на сдерживание», учитывая разработки России в области подводных аппаратов.

«Северная Атлантика — это регион, которым нам необходимо очень внимательно заниматься», — констатировал он в этой связи.

Картер также подчеркнул, что в условиях стремительного развития политических и военных технологий противники Британии начали больше использовать дезинформацию и прокси-формирования.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала выступление Картера. Она отметила, что многополярный мир, о котором заявил глава британского штаба обороны, «не означает конкуренции его Королевства с авторитарными соперниками».

«Во-первых, полюсы — это центры сопряжения интересов стран, которые ищут друг в друге не соперников против кого-то, а партнеров для чего-то созидательного и конструктивного», — подчеркнула она.

«Во-вторых, идеология НАТО и всяких прочих тройственных оборонных альянсов, изначально нацеленных на разлад в региональной среде, — это не признак многополярности, а симптом “геополитического биполярного расстройства” 20-го века, которое Запад пытается применить в веке нынешнем, напомню, 21-м, — продолжила представитель МИД. — Ну, и, в-третьих, более авторитарного игрока, чем Британия исторически сложно найти».

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Лондон неоднократно называл Россию основной угрозой своей безопасности. Об этом, например, говорилось в стратегии оборонной и внешней политики Британии, которая была обнародована в марте. Страна приняла решение нарастить ядерный потенциал на 40%, в частности, увеличить число ядерных боеголовок для баллистических ракет Trident.

«Некоторые государства значительно увеличивают свои ядерные арсеналы», — пояснялось в докладе.

В российском МИД обвинили Британию в «имперских амбициях». «Проблема имперских амбиций никуда не ушла. Амбиции есть, а базиса под ними нет», — заявила тогда Захарова.

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