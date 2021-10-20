10:53 (мск), источник: Газета.Ру
Появилось первое фото Поклонской в дипломатическом мундире
Бывший депутат Государственной думы Наталья Поклонская, которая была назначена послом России в Кабо-Верде, поделилась первым фото в дипломатическом мундире.
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Снимок был размещен на ее странице в Instagram.
На фотографии, опубликованной 20 октября, менее чем за один час уже четыре тысячи лайков.
В комментариях под постом Поклонской желают удачи на новой должности. Некоторые пользователи отмечают, что ей очень идет данная форма.
О назначении Натальи Поклонской чрезвычайным и полномочным послом в Кабо-Верде стало известно 13 октября. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Ранее Поклонская долгое время не раскрывала подробности своей новой работы.