Украинцы осудили офшоры Зеленского из «досье Пандоры»

При этом 15,6 процента респондентов заявили, что во владении офшорными счетами нет ничего плохого. Про публикацию международного консорциума журналистов осведомлены большинство опрошенных — 61,7 процента, из них 13,8 процента утверждают, что достаточно хорошо информированы.
Исследование также показало, что, независимо от того, знали или не знали опрошенные о расследовании «досье Пандоры», 56,9 процента украинцев верят в то, что Зеленский и его бизнес-партнеры владеют офшорами за рубежом.
Такая же доля респондентов уверена, что предприниматель Игорь Коломойский выводил средства из «ПриватБанка», в том числе через «95 квартал». Опровергают данную информацию около 22 процентов людей.
Опрос проводился с 15 по 18 октября методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди 1 200 респондентов старше 18 лет, проживающих во всех регионах Украины, кроме самопровозглашенных республик Донбасса.
3 октября консорциум журналистских расследований выступил с утверждением, что президент Владимир Зеленский и его ближайшее окружение, в том числе и нынешний глава СБУ Иван Баканов, могли быть причастны к переводам в 2012 году на сумму 40 миллионов долларов от структур, связанных с предпринимателем Игорем Коломойским.