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14:46 (мск), источник: Телеканал 360°

Путин обсуждает с правительством новые меры против ковида. Трансляция

На совещании с Путиным озвучены дополнительные меры по борьбе с коронавирусом в России.

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Президент Владимир Путин на совещании с правительством обсуждает введение дополнительных ограничительных мер в связи с осложнившейся эпидемической ситуации в России. «360» ведет прямой эфир.

Вице-премьер Татьяна Голикова 19 октября предложила сделать период с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями из-за осложнившейся ситуации с коронавирусом. В некоторых регионах, их можно ввести уже с 23 октября.

Также невакцинированные люди старше 60 лет должны будут перейти на удаленную работу, как минимум, на месяц. Кроме того, в поддержку вакцинации Голикова предложила давать сотрудникам два выходных дня, чтобы сделать прививку от коронавируса.

По ее словам, в России недостаточный уровень коллективного иммунитета — всего 45%. Ранее говорилось, что для победы над ковидом нужно около 80%.

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