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18:38 (мск), источник: BFM.ru

Путин подписал указ о нерабочих днях

В документе прописана поддержка малого и среднего бизнеса за счет бюджета.

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Источник: Пресс-служба Президента России

Владимир Путин подписал указ об объявлении нерабочими днями период с 30 октября по 7 ноября. В эти дни за работниками сохраняется заработная плата, отмечается в документе.

В указе также говорится, что федеральные власти и руководители регионов могут назначить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября с сохранением за работниками заработной платы.

Также там сказано о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. Их определят правительство России и субъекты Федерации за счет бюджетов разных уровней.

Справка
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