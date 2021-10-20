18:38 (мск), источник: BFM.ru
Путин подписал указ о нерабочих днях
В документе прописана поддержка малого и среднего бизнеса за счет бюджета.
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Владимир Путин подписал указ об объявлении нерабочими днями период с 30 октября по 7 ноября. В эти дни за работниками сохраняется заработная плата, отмечается в документе.
В указе также говорится, что федеральные власти и руководители регионов могут назначить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября с сохранением за работниками заработной платы.
Также там сказано о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. Их определят правительство России и субъекты Федерации за счет бюджетов разных уровней.