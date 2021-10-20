Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 20 октябряОткрытие Московского цирка на Цветном бульваре, освобождение Белграда, экспедиция Амундсена и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
24Названы победители EPSON International Pano Awards 2021
11Как выглядят самые известные стены в мире
22:02 (мск), источник: РБК

Минпромторг объяснил, кто продолжит работу в нерабочие дни

В нерабочие дни открытыми останутся в том числе продуктовые магазины, сообщил Мантуров. Граждане также должны иметь возможность беспрепятственно приобретать все товары первой необходимости, добавил он.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
22:32 (мск)РФПИ ожидает одобрение «Спутника V» ВОЗ в октябре
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

Ряд предприятий должны будут продолжить работу в нерабочие дни, объявленные с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, его комментарий РБК передала пресс-служба ведомства.

Продолжить «бесперебойную работу» в эти дни должны:

  • системообразующие предприятия;
  • производства непрерывного цикла;
  • предприятия, задействованные в выпуске и цепочках поставок «антиковидной номенклатуры» — лекарств против коронавируса, средств защиты, медицинского кислорода и других товаров;
  • продуктовый ретейл.

«Важно также предусмотреть возможность для граждан беспрепятственно приобретать все товары первой необходимости», — добавил Мантуров.

На фоне резкого роста числа заразившихся коронавирусом в России и рекордной смертности президент Владимир Путин согласился ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. С таким предложением ранее выступила вице-премьер Татьяна Голикова.

Читайте также
Нерабочие дни объявили в России в ноябре. Как они скажутся на зарплате

В регионах с наиболее сложной ситуацией режим нерабочих дней может начаться уже 23 октября или продлиться после 7 ноября. По словам Путина, решение об этом регионы будут принимать самостоятельно.

Кроме того, президент поддержал предложение Голиковой о введение QR-кодов для посещения отдельных объектов, в том числе работы. QR-код подтверждает прохождение вакцинации, перенесенный COVID-19 или содержит информацию о свежем отрицательном ПЦР-тесте.

В Москве власти рассматривают возможность ввести систему электронных пропусков в отношении торговых центров и ресторанов, сообщил источник РБК. При этом что касается заведений питания, дискуссионным остается вопрос, закрывать ли их полностью на время нерабочих дней, или допускать по QR-коду или ПЦР-тесту, отметил он.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Мисс Украина» резко отреагировала на критику из-за русского языка
Мишустин поддержал идею о нерабочих днях из-за COVID-19: названы даты
Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября
Нерабочие дни объявили в России: как это скажется на зарплате
Одобрение «Спутника V» ВОЗ ожидается во второй половине октября
«Зенит» принимает «Ювентус» в Лиге чемпионов: онлайн-трансляция
Ученые выяснили, какие вакцины дают более стойкий иммунитет
С 1 ноября увеличат доплаты: кто сможет получать больше
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
Печальная новость для тех, у кого есть жилье в РФ
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Hi-Tech
Салфетка за 2000 рублей: самый безумный анонс Apple Вероятно, шутить о новинке в сети будут долго
Авто
Путин объявил нерабочие дни: куда можно уехать в эти даты? Авто Mail.ru рассказывает о пяти городах, куда можно отправиться на автомобиле на длинные ноябрьские праздники
Кино
Умер актер, сыгравший Мориарти в советском «Шерлоке Холмсе» Виктор Евграфов скончался на 74-м году жизни
Товары для дома
20 крутых товаров для борьбы с грязью и пылью
Cуперполезные находки с AliExpress, которые сделают жизнь проще
Что купить, если вы фанат сериала «Игра в кальмара»
Как правильно ухаживать за одеждой и обувью (фото)
Gnezdo.ru
Планы Кремля по Донбассу: смена курса
Приезд Навальной в ФРГ вызвал шквал недовольства
Годами любили его, не зная настоящей фамилии
Киевляне отбили у полиции старушек в день Победы
Леди
67-летнюю Лайму Вайкуле не узнали на архивном фото Артистка разместила в сети кадр с Андреем Макаревичем
Дом
5 рабочих средств, которые отмоют пятна с окрашенных стен
Как правильно ухаживать за одеждой и обувью (фото)
5 необычных идей для интерьера из TikTok
Загородный коттедж 31-летней Нюши: как он выглядит
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь