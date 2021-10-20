Минпромторг объяснил, кто продолжит работу в нерабочие дни

Ряд предприятий должны будут продолжить работу в нерабочие дни, объявленные с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, его комментарий РБК передала пресс-служба ведомства.
Продолжить «бесперебойную работу» в эти дни должны:
«Важно также предусмотреть возможность для граждан беспрепятственно приобретать все товары первой необходимости», — добавил Мантуров.
На фоне резкого роста числа заразившихся коронавирусом в России и рекордной смертности президент Владимир Путин согласился ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. С таким предложением ранее выступила вице-премьер Татьяна Голикова.
В регионах с наиболее сложной ситуацией режим нерабочих дней может начаться уже 23 октября или продлиться после 7 ноября. По словам Путина, решение об этом регионы будут принимать самостоятельно.
Кроме того, президент поддержал предложение Голиковой о введение QR-кодов для посещения отдельных объектов, в том числе работы. QR-код подтверждает прохождение вакцинации, перенесенный COVID-19 или содержит информацию о свежем отрицательном ПЦР-тесте.
В Москве власти рассматривают возможность ввести систему электронных пропусков в отношении торговых центров и ресторанов, сообщил источник РБК. При этом что касается заведений питания, дискуссионным остается вопрос, закрывать ли их полностью на время нерабочих дней, или допускать по QR-коду или ПЦР-тесту, отметил он.