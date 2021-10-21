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00:41 (мск), источник: Известия

Правительство поддержало запрет суррогатного материнства для иностранцев

Правительство России в среду, 20 октября, поддержало с учетом замечаний законопроект о лишении иностранцев возможности обращаться к услугам российский суррогатных матерей. Текст отзыва размещен в электронной базе Госдумы.

Источник: Известия

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки до рассмотрения Государственной думой в первом чтении», — говорится в документе.

Предложенная инициатива должна дополнить закон об основах охраны здоровья граждан нормой, согласно которой один из потенциальных родителей или оба родителя, состоящие в браке между собой, «чьи половые клетки использовались для оплодотворения, либо одинокая женщина, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям», должны быть гражданами РФ.

Ранее, 11 июня, заместитель председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Петр Толстой в беседе с «Известиями» заявил, что инициатива Госдумы о запрете на услуги суррогатного материнства для иностранных граждан в России направлена на предотвращение «экспортного» суррогатного материнства.

По его словам, Россия в глазах немалого числа иностранцев является фабрикой по производству детей, а также страной «репродуктивного туризма».

Толстой подчеркнул, что ежегодно тысячи иностранцев приезжают в Россию в одиночку, а уезжают — с новорожденным.

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Вице-спикер добавил, что данный законопроект дискриминирует иностранцев, однако это осознанная дискриминация, «продиктованная судьбой», так как судьбу детей, увезенных из России иностранцами, невозможно отследить.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму ранее в этот день. В частности, документ предлагает наделить детей, рожденных суррогатными матерями на территории РФ, российским гражданством по рождению в тех случаях, когда биологические родители являются иностранцами или лицами без гражданства.

В январе группа депутатов ГД разработала законопроект, запрещающий иностранцам использовать услуги суррогатных матерей в России, в связи с чем услуги суррогатного материнства становятся доступными только для граждан РФ или лиц, имеющих вид на жительство в стране и состоящих в зарегистрированном браке, в возрасте не старше 55 лет и не младше 25 лет.

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