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09:26 (мск), источник: РБК

Байдена обеспокоили сообщения об испытаниях в КНР гиперзвуковой ракеты

Президент США Джо Байден обеспокоен тем, что Китай испытывает гиперзвуковое оружие. Так он ответил на соответствующий вопрос журналистов на военной базе Эндрюс под Вашингтоном перед вылетом в штат Пенсильвания, передает Reuters. По данным FT, КНР летом испытала гиперзвуковую ракету, в Пекине это отрицают.

Источник: AP 2021

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что не будет комментировать конкретных сообщений об испытаниях гиперзвуковых ракет в КНР.

Однако она отметила, что США обеспокоены «военным потенциалом, который продолжает создавать Китай» и добавила, что Вашингтон «поднял этот вопрос по дипломатическим каналам».

17 октября Financial Times написала, что Китай провел новые испытания гиперзвукового летательного аппарата, способного нести ядерное оружие. Аппарат, по данным газеты, пролетел через низкоорбитальное пространство, но не смог достичь заданной цели, пройдя в нескольких десятках километрах от нее. Как говорилось в статье, пуск показал, что Пекин добился «поразительного прогресса в разработке гиперзвукового оружия» и испытания застали разведку США «врасплох».

В Китае эти данные отрицают. По словам официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня, Пекин тестировал не гиперзвуковое оружие, а космическую технологию, которая могла бы стать «удобным и дешевым способом использовать космос в мирных целях». По словам представителя МИДа, испытания прошли в июле, а не в августе, как писала FT.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не рассматривает испытания гиперзвукового оружия Пекином как угрозу. Он отметил, что Россия и Китай поддерживают союзнические отношения, и «Китай развивает свои вооруженные силы, свои системы вооружений, не выходя за рамки каких-то международных обязательств».

Песков отметил, что Он добавил, что США тоже испытывают гиперзвуковое оружие, «это хорошо известно, это абсолютно прозрачная информация». В частности, 27 сентября Вашингтон отчитался об успешном испытании гиперзвуковой ракеты, которую разработала корпорация Raytheon Technologies.

Гиперзвуковое оружие разрабатывает Россия. 29 сентября от испытаниях гиперзвуковой ракеты объявила КНДР.

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