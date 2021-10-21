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06:33 (мск), источник: Известия

В Чехии рассказали о вероятном пересмотре отношений с РФ

Либералы Чехии, пытающиеся создать правящую коалицию, собираются пересмотреть отношения с Россией и Китаем (КНР) и продолжить сближение с Западом. Об этом рассказал член рабочей группы по подготовке программы Мартин Дворжак в четверг, 21 октября.

Источник: Reuters

Правительство хочет двигаться в традициях первого президента страны Вацлава Гавела, делая акцент на гражданском обществе и на правах человека.

«В готовящемся документе подчеркивается приоритет двусторонних отношений, прежде всего с Германией, будет заявлено также о стратегическом партнерстве с Израилем и необходимости ревизии отношений с РФ и КНР», — сказал он «РИА Новости».

Также новое правительство собирается увеличить расходы на оборону до 2% ВВП к 2025 году, соответствуя требованиям НАТО.

19 октября конституционная комиссия сената Чехии единогласно согласилась с необходимостью снятия с Земана президентских полномочий. Согласно ст. 66 Конституции Чехии, полномочия главы государства в таком случае перейдут к спикеру нижней палаты парламента и новому премьеру, который будет назначен решением спикера.

Накануне Выстрчил заявил, что верхняя палата должна инициировать процедуру лишения Земана президентских полномочий. Выстрчил отметил высокую вероятность того, что Земан не сможет вернуться к своим обязанностям в ближайшие недели.

Земан был госпитализирован в Центральный военный госпиталь (ЦВГ) в Праге 10 октября. Как отметил 14 октября председатель палаты депутатов (нижней палаты) парламента республики Радек Вондрачек, президент способен выполнять свои обязанности. Разглашать диагноз Земана он не стал.

При этом 13 октября портал Denik N со ссылкой на свои источники сообщал, что врачи выявили у президента Чехии печеночную энцефалопатию. Известно, что 77-летний лидер страдает невропатией ног и лечится от сахарного диабета. В апреле этого года он сообщал, что вынужден передвигаться в инвалидном кресле.

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