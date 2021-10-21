РБК: Минпромторг уточнит условия культивации промышленной конопли

Ведомство опубликовало изменения в постановление правительства о сортах наркосодержащих растений, которые можно выращивать в промышленных целях. Министерство планирует уточнить определение промышленного использования технической конопли.
В Минпромторге считают, что это позволит избежать злоупотреблений, которые приводят к нарушениям в законодательстве о контроле за оборотом наркосодержащих растений, наркотических средств и психотропных веществ.
Техническую коноплю используют для производства пеньки, веревок, нетканых материалов, товаров для животных, косметики. Кроме того, растение используется в пищевой промышленности в виде семян, масла, чаев.
По действующему законодательству, разрешается культивировать коноплю с содержанием в сухой массе листьев и соцветий верхних частей одного растения массовой доли тетрагидроканнабинола, наркотического вещества, не превышающей 0,1%.
Как объяснил РБК гендиректор компании «Смарт Хемп», специализирующейся на выращивании технической конопли, Максим Уваров, в действующем законодательстве отсутствует четкое обозначение для разделения конопли на наркотическую и ненаркотическую. Поэтому у МВД могут возникнуть вопросы и при вводе в оборот продуктов из конопли с наркосодержанием до 0,1%.