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10:11 (мск), источник: Коммерсантъ

РБК: Минпромторг уточнит условия культивации промышленной конопли

Минпромторг готовит изменения в законодательство, которые позволят вывести выпуск продукции из технической конопли из серой зоны, сообщает РБК со ссылкой на документы на портале проектов федеральных нормативных правовых актов. Таким образом, производители смогут работать, не опасаясь претензий со стороны правоохранительных органов.

Источник: Reuters

Ведомство опубликовало изменения в постановление правительства о сортах наркосодержащих растений, которые можно выращивать в промышленных целях. Министерство планирует уточнить определение промышленного использования технической конопли.

В Минпромторге считают, что это позволит избежать злоупотреблений, которые приводят к нарушениям в законодательстве о контроле за оборотом наркосодержащих растений, наркотических средств и психотропных веществ.

Техническую коноплю используют для производства пеньки, веревок, нетканых материалов, товаров для животных, косметики. Кроме того, растение используется в пищевой промышленности в виде семян, масла, чаев.

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По действующему законодательству, разрешается культивировать коноплю с содержанием в сухой массе листьев и соцветий верхних частей одного растения массовой доли тетрагидроканнабинола, наркотического вещества, не превышающей 0,1%.

Как объяснил РБК гендиректор компании «Смарт Хемп», специализирующейся на выращивании технической конопли, Максим Уваров, в действующем законодательстве отсутствует четкое обозначение для разделения конопли на наркотическую и ненаркотическую. Поэтому у МВД могут возникнуть вопросы и при вводе в оборот продуктов из конопли с наркосодержанием до 0,1%.

Во время загрузки произошла ошибка.
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