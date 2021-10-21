Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 21 октябряПервое исполнение канкана, учреждение премии ТЭФИ и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
24Названы победители EPSON International Pano Awards 2021
9В какие приметы и суеверия верят медики
08:18 (мск), источник: Коммерсантъ

Reuters: министры обороны НАТО в Брюсселе согласуют новый план противодействия России

На предстоящей встрече в Брюсселе министры обороны стран НАТО планируют обсудить якобы возможную угрозу со стороны России и утвердить план противодействия ей на случай «одновременного нападения» в регионах Балтийского и Черного морей, сообщает Reuters со ссылкой на источники из числа официальных лиц.

Источник: AP 2021

«Министры обороны НАТО в четверг намерены согласовать новый генеральный план защиты от любого потенциального нападения России на нескольких фронтах, подтверждая свою попытку сдержать Москву, несмотря на то, что альянс уделяет особое внимание Китаю, заявили дипломаты и официальные лица», — говорится в материале.

Отмечается, что новая стратегия будет направлена «на подготовку к любой одновременной атаке в регионах Балтийского и Черного морей, возможно, включая ядерное оружие, взлом компьютерных сетей или из космоса», однако, как утверждают источники агентства, такая атака «не является неизбежной».

«Одновременно могут происходить разные вещи, и это действительно требует целостного планирования», — сказал Reuters один из высокопоставленных чиновников.

Заседание министров обороны стран НАТО пройдет 21 и 22 октября в Брюсселе. Одной из ключевых тем встречи, как рассказал в среду, 20 октября, в ходе брифинга генсек альянса Йенс Столтенберг, станут отношения с Россией после закрытия на неопределенный срок постпредства страны при НАТО, а также военной миссии альянса и его информационного бюро в Москве.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Смертность увязали с доходами
Страшней вакцины зверя нет
Власти Чехии выразили намерение пересмотреть отношения с Россией
Байден осудил испытания в Китае гиперзвуковой ракеты
В России выявили новый штамм коронавируса AY.4.2
Кремль подтвердил планы по большой пресс-конференции Путина
Госдума рассмотрит ужесточение правил выдачи населению кредитов
Роспотребнадзор счел нарушением сбор за исправления в авиабилете
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Hi-Tech
Салфетка за 2000 рублей: самый безумный анонс Apple Вероятно, шутить о новинке в сети будут долго
Горячие темы на Авто
И проснёмся все бохатыми. 491
Кем должен быть следующий президент? 328
вечерняя тема... 81
Машина российской сборки, европейская, 140-150 л.с. 81
Кино
Умер актер, сыгравший Мориарти в советском «Шерлоке Холмсе» Виктор Евграфов скончался на 74-м году жизни
Товары для дома
20 крутых товаров для борьбы с грязью и пылью
Cуперполезные находки с AliExpress, которые сделают жизнь проще
Что купить, если вы фанат сериала «Игра в кальмара»
Как правильно ухаживать за одеждой и обувью (фото)
Gnezdo.ru
Что произошло с Никитой Панфиловым. Грустно
Модели в СССР и сейчас: такая разница
Планы Кремля по Донбассу: смена курса
Марк Богатырев впервые показал сына от Арнгольц
Леди
67-летнюю Лайму Вайкуле не узнали на архивном фото Артистка разместила в сети кадр с Андреем Макаревичем
Дом
5 рабочих средств, которые отмоют пятна с окрашенных стен
Как правильно ухаживать за одеждой и обувью (фото)
5 необычных идей для интерьера из TikTok
Загородный коттедж 31-летней Нюши: как он выглядит
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь