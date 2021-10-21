Reuters: министры обороны НАТО в Брюсселе согласуют новый план противодействия России

«Министры обороны НАТО в четверг намерены согласовать новый генеральный план защиты от любого потенциального нападения России на нескольких фронтах, подтверждая свою попытку сдержать Москву, несмотря на то, что альянс уделяет особое внимание Китаю, заявили дипломаты и официальные лица», — говорится в материале.
Отмечается, что новая стратегия будет направлена «на подготовку к любой одновременной атаке в регионах Балтийского и Черного морей, возможно, включая ядерное оружие, взлом компьютерных сетей или из космоса», однако, как утверждают источники агентства, такая атака «не является неизбежной».
«Одновременно могут происходить разные вещи, и это действительно требует целостного планирования», — сказал Reuters один из высокопоставленных чиновников.
Заседание министров обороны стран НАТО пройдет 21 и 22 октября в Брюсселе. Одной из ключевых тем встречи, как рассказал в среду, 20 октября, в ходе брифинга генсек альянса Йенс Столтенберг, станут отношения с Россией после закрытия на неопределенный срок постпредства страны при НАТО, а также военной миссии альянса и его информационного бюро в Москве.