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12:25 (мск), источник: РБК

Собянин ввел в Москве локдаун на нерабочую неделю

В период нерабочих дней москвичи смогут гулять по улицам и паркам без QR-кодов, однако рестораны, спортзалы, торговые центры и салоны красоты работать не будут, говорится в указе мэра.

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Источник: AP 2021

Во время локдауна

Мэр Москвы Сергей Собянин своим указом ввел временный локдаун на территории столицы на время нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. В этот период в столице будут работать только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.

  • Закроются музеи, театры, кинотеатры, зоопарки, солярии, бани, спортзалы, торговые центры и парикмахерские
  • Продолжат работу аптеки и магазины с товарами первой необходимости
  • Прекращают работу стоматологические кабинеты, за исключением случаев оказания экстренной помощи;
  • Столичные рестораны будут работать на вынос.
  • Москвичи смогут свободно гулять по паркам и улицам, систему QR-кодов возобновлять не будут.
  • Также в Москве заблокируют социальные карты невакцинированных людей в возрасте 60+. Разблокировать их они смогут после вакцинации.

На этот период также объявлены школьные каникулы. Власти ожидают, что за неделю ситуация с коронавирусом улучшится, поэтому пока планов продлевать локдаун нет, рассказали РБК два источника, близкие к мэрии.

После локдауна

После 7 ноября будет введен еще ряд защитных мер. Так, музеи, театры и спортивные мероприятия можно будет посещать только при предъявлении QR-кода вакцинированного, переболевшего или ПЦР-теста.

Массовые развлекательные и спортивные мероприятия можно будет проводить без введения QR-кодов, если численность их посетителей не будет превышать 500 человек, сказано в указе. Организациями и индивидуальным предпринимателям предлагается самим решить, вводить ли QR-коды на территории своих заведений.

Подмосковные власти планируют ввести меры, аналогичные московским, рассказал РБК источник в регионе. Речь идет о синхронных действиях в виде локдауна, уточнил он. Эту информацию подтвердил собеседник близкий к московским властям.

Накануне президент Владимир Путин подписал указ о продлении нерабочих дней в России с 30 октября по 7 ноября из-за роста заболеваемости коронавирусом. Власти регионов получили возможность установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября или продлить их после 7 ноября, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки, сказано в указе.

Также было объявлено о новых мерах поддержки бизнеса в пандемию: предприятия смогут получить разовый грант и взять кредит под 3% годовых с большой рассрочкой. Представители торговых центров в Москве в ответ заявили, что готовы пойти на любые меры, чтобы их не закрывали, о чем сообщил президент Союза торговых центров Булат Шакиров. Поэтому владельцы торговых центров готовы оплатить работу «COVID-патрулей», которые бы следили за соблюдением санитарных мер в зданиях, уточнил он.

До этого мэр Москвы Собянин объявил о новых ограничениях в столице, которые в основном касались пожилых москвичей старше 60 лет, которые не прошли курс вакцинации и не переболели COVID-19. Для них был введен режим самоизоляции до 25 февраля. Работодателей мэр обязал перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа сотрудников и всех работников старше 60 лет или страдающих хроническими заболеваниями.

По состоянию на 20 октября в России количество заболевших COVID-19 за сутки достигло 34 073 человека, в Москве — 5 847. Также за сутки было зафиксировано 1028 смертей, это новый рекорд с начала пандемии. За два дня до этого был поставлен абсолютный рекорд по заболеваемости в стране.

Евгения Кузнецова

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