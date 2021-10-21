Собянин ввел в Москве локдаун на нерабочую неделю

Мэр Москвы Сергей Собянин своим указом ввел временный локдаун на территории столицы на время нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. В этот период в столице будут работать только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.
На этот период также объявлены школьные каникулы. Власти ожидают, что за неделю ситуация с коронавирусом улучшится, поэтому пока планов продлевать локдаун нет, рассказали РБК два источника, близкие к мэрии.
После 7 ноября будет введен еще ряд защитных мер. Так, музеи, театры и спортивные мероприятия можно будет посещать только при предъявлении QR-кода вакцинированного, переболевшего или ПЦР-теста.
Массовые развлекательные и спортивные мероприятия можно будет проводить без введения QR-кодов, если численность их посетителей не будет превышать 500 человек, сказано в указе. Организациями и индивидуальным предпринимателям предлагается самим решить, вводить ли QR-коды на территории своих заведений.
Подмосковные власти планируют ввести меры, аналогичные московским, рассказал РБК источник в регионе. Речь идет о синхронных действиях в виде локдауна, уточнил он. Эту информацию подтвердил собеседник близкий к московским властям.
Накануне президент Владимир Путин подписал указ о продлении нерабочих дней в России с 30 октября по 7 ноября из-за роста заболеваемости коронавирусом. Власти регионов получили возможность установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября или продлить их после 7 ноября, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки, сказано в указе.
Также было объявлено о новых мерах поддержки бизнеса в пандемию: предприятия смогут получить разовый грант и взять кредит под 3% годовых с большой рассрочкой. Представители торговых центров в Москве в ответ заявили, что готовы пойти на любые меры, чтобы их не закрывали, о чем сообщил президент Союза торговых центров Булат Шакиров. Поэтому владельцы торговых центров готовы оплатить работу «COVID-патрулей», которые бы следили за соблюдением санитарных мер в зданиях, уточнил он.
До этого мэр Москвы Собянин объявил о новых ограничениях в столице, которые в основном касались пожилых москвичей старше 60 лет, которые не прошли курс вакцинации и не переболели COVID-19. Для них был введен режим самоизоляции до 25 февраля. Работодателей мэр обязал перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа сотрудников и всех работников старше 60 лет или страдающих хроническими заболеваниями.
По состоянию на 20 октября в России количество заболевших COVID-19 за сутки достигло 34 073 человека, в Москве — 5 847. Также за сутки было зафиксировано 1028 смертей, это новый рекорд с начала пандемии. За два дня до этого был поставлен абсолютный рекорд по заболеваемости в стране.