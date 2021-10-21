16:34 (мск), источник: BBC News Русская служба
Южная Корея запустила свою первую космическую ракету «Нури»
Южная Корея запустила в космос первую ракету собственного производства.
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«Корейская ракета-носитель II», также называемая «Нури», взлетела с космодрома в Гохыне, примерно в 500 км к югу от Сеула.
Подобные запуски необходимы для развития космической программы, но потенциально могут иметь и военное применение.
Южная Корея активизировала военные разработки в ответ на действия Северной Кореи, и обе страны недавно провели испытания нового оружия.
Разработка «Нури» обошлась Южной Корее примерно в 2 триллиона вон (1,6 млрд долларов). Ракета длиной 47,2 метра и весом в 200 тонн оснащена шестью жидкотопливными двигателями.
Как сообщает агентство Рейтер, в своем обращении президент Мун признал, что запуск не достиг всех поставленных перед ним задач, но добавил: «Вскоре мы сможем запустить его точно по целевой траектории».
По данным Корейского института аэрокосмических исследований, Южная Корея планирует провести еще четыре запуска «Нури» до 2027 года с целью отработки надежности ракетных агрегатов.
Южная Корея по праву считается одним из мировых технологических центров. Однако в освоении космоса она отстает от других стран.
Предыдущие попытки Сеула запустить ракету в 2009-м и 2010-м годах потерпели неудачу, причем вторая ракета взорвалась всего через несколько минут после взлета.
К 2030 году Южная Корея планирует отправить зонд на Луну.
Хотя Сеул утверждает, что намерен использовать «Нури» для запуска спутников, испытание также рассматривается как часть военной программы, в последние годы набирающей обороты. Баллистические и космические ракеты используют схожие технологии.
Южная Корея недавно испытала ракету, запускаемую с подводных лодок. На этой неделе страна также проводит крупнейшую в истории оборонную выставку, где, как сообщается, представит новый истребитель и управляемые ракеты.
Некоторые из этих испытаний нарушают запрет ООН на тестирование баллистического и ядерного оружия.
Северная Корея недавно также провела собственную оборонную выставку, где продемонстрировала свою военную технику, включая танки и ракеты.
В Азии наиболее развитые космические программы сегодня существуют у Китая, Японии и Индии. Частные фирмы, такие как SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса, также все активнее запускают собственные космические корабли.