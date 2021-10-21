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16:34 (мск), источник: BBC News Русская служба

Южная Корея запустила свою первую космическую ракету «Нури»

Южная Корея запустила в космос первую ракету собственного производства.

Ракета «Нури» стартовала в четверг. | Источник: EPA

«Корейская ракета-носитель II», также называемая «Нури», взлетела с космодрома в Гохыне, примерно в 500 км к югу от Сеула.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин сказал, что аппарат полностью выполнил полетный цикл, однако не смог вывести на орбиту макет спутника.

Подобные запуски необходимы для развития космической программы, но потенциально могут иметь и военное применение.

Южная Корея активизировала военные разработки в ответ на действия Северной Кореи, и обе страны недавно провели испытания нового оружия.

КНДР вывела на орбиту спутник в 2012 году.

Разработка «Нури» обошлась Южной Корее примерно в 2 триллиона вон (1,6 млрд долларов). Ракета длиной 47,2 метра и весом в 200 тонн оснащена шестью жидкотопливными двигателями.

Как сообщает агентство Рейтер, в своем обращении президент Мун признал, что запуск не достиг всех поставленных перед ним задач, но добавил: «Вскоре мы сможем запустить его точно по целевой траектории».

По данным Корейского института аэрокосмических исследований, Южная Корея планирует провести еще четыре запуска «Нури» до 2027 года с целью отработки надежности ракетных агрегатов.

Южная Корея по праву считается одним из мировых технологических центров. Однако в освоении космоса она отстает от других стран.

Южная Корея планирует использовать эту технологию для запуска спутников | Источник: EPA

Предыдущие попытки Сеула запустить ракету в 2009-м и 2010-м годах потерпели неудачу, причем вторая ракета взорвалась всего через несколько минут после взлета.

Новость
Южная Корея запустила свою первую космическую ракету «Нури»

К 2030 году Южная Корея планирует отправить зонд на Луну.

Гонка вооружений

Хотя Сеул утверждает, что намерен использовать «Нури» для запуска спутников, испытание также рассматривается как часть военной программы, в последние годы набирающей обороты. Баллистические и космические ракеты используют схожие технологии.

Южная Корея недавно испытала ракету, запускаемую с подводных лодок. На этой неделе страна также проводит крупнейшую в истории оборонную выставку, где, как сообщается, представит новый истребитель и управляемые ракеты.

Северная Корея, в свою очередь, тоже испытывает новое оружие. За последние несколько недель Пхеньян испытал, по его собственным заявлениям, гиперзвуковое оружие и ракеты большой дальности.

Некоторые из этих испытаний нарушают запрет ООН на тестирование баллистического и ядерного оружия.

Северная Корея недавно также провела собственную оборонную выставку, где продемонстрировала свою военную технику, включая танки и ракеты.

В Азии наиболее развитые космические программы сегодня существуют у Китая, Японии и Индии. Частные фирмы, такие как SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса, также все активнее запускают собственные космические корабли.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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