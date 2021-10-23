Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Интервью Владимира Путина CNBC. Главное Он ответил на вопросы о преемнике, об уходе от расчетов в долларе, мировом энергорынке и доходах россиян
Фоторепортажи
24Названы победители EPSON International Pano Awards 2021
9В какие приметы и суеверия верят медики
06:39 (мск), источник: ТАСС

WSJ: ведомства США начали расследование вывода Байденом войск из Афганистана

ТАСС, 23 октября. Ряд ведомств в США начал новые расследования относительно вывода администрацией нынешнего президента страны Джо Байдена войск из Афганистана. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal.

Источник: Reuters

По ее данным, свои проверки будут проводить генеральные инспекторы Пентагона, Госдепартамента США, министерства внутренней безопасности, министерства здравоохранения и социальных служб и Агентства США по международному развитию. Они также проведут проверку относительно вывода дипломатического персонала США из Афганистана, закрытия там посольства страны, а также экстренной эвакуации афганских беженцев.

Как отмечает газета, инспекторы будут работать в сотрудничестве со специальным генеральным инспектором США по восстановлению Афганистана Джоном Сопко, подотчетным Конгрессу США.

Нынешний президент США Джо Байден объявил 14 апреля, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории.

Эту войну Соединенные Штаты начали в октябре 2001 года. Вывод американских войск стартовал в мае и финишировал к началу сентября. На пике операции США в 2010—2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые части США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Ситуация в Афганистане
 При разгрузке тел даже прожжённым гитлеровским палачам становилось плохо
На свободу он вышел банкротом. Железную дорогу передали государству, имущество распродали, репутацию разрушили
Зеленский предложил «Газпрому» скидку на транзит газа в Европу
СМИ: Болдуина заверили в отсутствии боевых патронов в пистолете
Тельман Исмаилов получил политическое убежище в Черногории
В ПФР рассказали, как будет выплачиваться пенсия в нерабочие дни
В Испании нашли рыбу-солнце весом под две тонны (видео)
В Москву и за границу: куда россияне уедут на время локдауна
Здоровье
Эксперт назвала пожизненный медотвод к вакцинации от ковида Все остальные — временные.
Hi-Tech
Суд запретил в России смартфоны Samsung (полный список моделей) Показываем полный список запрещенных смартфонов
Горячие темы на Авто
опять нерабочие. 637
Кем должен быть следующий президент? 353
Еще один источник улучшения благосостояния гайцев? 180
По поводу расхода. 121
Кино
Гузеева рассказала о самочувствии после выписки из больницы 62-летняя актриса вышла на связь в эфире шоу «Пусть говорят»
Товары для дома
8 нужных предметов на кухне, которые помогут не выбрасывать еду
Cуперполезные находки с AliExpress, которые сделают жизнь проще
Что купить, если вы фанат сериала «Игра в кальмара»
Как правильно ухаживать за одеждой и обувью (фото)
Дети
Самые популярные имена в СССР Рассказываем, как любили называть детей в советское время
Леди
В моде худи и шубы: что носить, если вам уже за 40 (фото) Рассматриваем образы селебрити
Дом
11 удобных мест для хранения душевых принадлежностей
7 кухонь, где посуда украсила интерьер
6 ошибок в подборе дверей, которые делают интерьер безвкусным
Как выглядит трехуровневый пентхаус в Москве: много фото
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь