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14:07 (мск), источник: ТАСС

Меркель сообщила, что еще в 2001 году осознала наличие серьезных разногласий с Путиным

БЕРЛИН, 23 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель утверждает, что еще в 2001 году во время выступления президента РФ Владимира Путина в Бундестаге осознала наличие серьезных разногласий с российским лидером. Свою точку зрения она изложила в опубликованном в субботу интервью газете Suddeutsche Zeitung.

Источник: РИА "Новости"

«Мне было всегда ясно, еще тогда, когда он в 2001 году говорил в Бундестаге, что есть значительные разногласия. Для российского президента распад Советского Союза является печальным событием, мы же, напротив, ощущаем радость по поводу окончания холодной войны, германского и европейского единства», — сказала Меркель.

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«Но при вступлении в должность я и представить себе не могла, что он аннексирует Крым и что на востоке Украины — практически рядом с Евросоюзом — дойдет до таких военных столкновений», — отметила действующий канцлер.

Она также выразила мнение, что роль Берлина в мире снижается, несмотря на то что ФРГ — богатая страна. По словам Меркель, причиной стало «полное изменение баланса сил». «Когда я стала канцлером, ВВП Китая, составлявший $2,3 трлн, был несколько ниже, чем у Германии с ее $2,8 трлн. Сегодня ВВП Китая составляет $14,7 трлн, а наш вырос до $3,8 трлн», — пояснила она.

«В связи с этим нам следует стратегически умно выстраивать наши отношения. Сегодня мы должны бороться за то, чтобы и впредь сохранить свое значение», — добавила глава правительства. Она считает, что теперь «нужно сделать все для поиска пути, который позволит сплотить Европу».

Путин выступил в Бундестаге 25 сентября 2001 года. Он тогда напомнил о давних традициях российско-германских отношений, о том вкладе, который внесли немцы в развитие российской экономики и культуры, затронул вопрос обеспечения глобальной безопасности и другие темы. Основную часть своей речи глава государства произнес на немецком языке.

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