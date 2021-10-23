Меркель сообщила, что еще в 2001 году осознала наличие серьезных разногласий с Путиным

«Мне было всегда ясно, еще тогда, когда он в 2001 году говорил в Бундестаге, что есть значительные разногласия. Для российского президента распад Советского Союза является печальным событием, мы же, напротив, ощущаем радость по поводу окончания холодной войны, германского и европейского единства», — сказала Меркель.
«Но при вступлении в должность я и представить себе не могла, что он аннексирует Крым и что на востоке Украины — практически рядом с Евросоюзом — дойдет до таких военных столкновений», — отметила действующий канцлер.
Она также выразила мнение, что роль Берлина в мире снижается, несмотря на то что ФРГ — богатая страна. По словам Меркель, причиной стало «полное изменение баланса сил». «Когда я стала канцлером, ВВП Китая, составлявший $2,3 трлн, был несколько ниже, чем у Германии с ее $2,8 трлн. Сегодня ВВП Китая составляет $14,7 трлн, а наш вырос до $3,8 трлн», — пояснила она.
«В связи с этим нам следует стратегически умно выстраивать наши отношения. Сегодня мы должны бороться за то, чтобы и впредь сохранить свое значение», — добавила глава правительства. Она считает, что теперь «нужно сделать все для поиска пути, который позволит сплотить Европу».
Путин выступил в Бундестаге 25 сентября 2001 года. Он тогда напомнил о давних традициях российско-германских отношений, о том вкладе, который внесли немцы в развитие российской экономики и культуры, затронул вопрос обеспечения глобальной безопасности и другие темы. Основную часть своей речи глава государства произнес на немецком языке.