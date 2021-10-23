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18:54 (мск), источник: Life.ru

Эрдоган отдал указание объявить персонами нон грата послов 10 стран

В их числе — главы американской и германской дипмиссий. Такое решение, как сообщил лидер республики, принято из-за призывов государств освободить правозащитника Кавалу.

Источник: Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что дал указание Министерству иностранных дел страны объявить персонами нон грата послов 10 стран. Речь идёт о дипломатах США, Франции, Германии, Канады, Финляндии, Дании, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии и Швеции.

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«Я дал указание нашему министру иностранных дел: “Вы немедленно позаботитесь о том, чтобы сделать этих 10 послов персонами нон грата как можно скорее”, — цитирует Эрдогана агентство Anadolu.

Такое решение было принято после того, как дипломаты перечисленных выше стран опубликовали совместное заявление по поводу судебного процесса над Османом Кавалой, который обвиняется турецкими властями в причастности к попытке госпереворота, и призвали освободить его. В ответ во внешнеполитическом ведомстве Турции послам напомнили о необходимости соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических отношениях.

Отметим, что Кавала был задержан в октябре 2017 года. В ноябре того же года его заключили под стражу «за попытку сменить конституционный строй и сместить действующее правительство». Его также считали причастным к акциям протеста, которые проходили в 2013 году. В 2020 году стамбульский суд оправдал и освободил активиста, но позднее в тот же день прокуратура снова санкционировала его задержание.

Ранее Лайф рассказывал, что Эрдоган заявил о зависимости мира от «горстки» победителей Второй мировой войны. Говоря о неравенстве, которое сохраняется в глобальной системе, он подчеркнул, что «мир больше пяти», имея в виду страны, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН и вошли в его состав на правах победителей в войне.

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