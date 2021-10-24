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01:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Госдеп США отнес россиян к «бездомным национальностям»

Россияне, желающие подать на американскую визу, попали в категорию Homeless Nationalities («бездомные национальности»). Это следует из данных, опубликованных на сайте Государственного департамента США.

Источник: AP 2021

Уточняется, что к «бездомным» заявителям относятся граждане стран, в которых у Соединенных Штатов нет консульского представительства или политическая ситуация которых считается настолько нестабильной, что не позволяет сотрудникам дипмиссии рассматривать заявки их граждан на визу. В связи с этим такие заявители приписываются к консульству одной или нескольких соседних стран.

В общей сложности в данный список попали граждане 10 стран. В частности, в перечне указаны Венесуэла, Йемен, Иран, Куба, Ливия, Сирия, Сомали, Южный Судан и Эритрея. Уточняется, что теперь россияне смогут подавать заявления на американскую визу в Варшаве.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков поделился впечатлениями от разговора с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. Он подчеркнул, что беседа с дипломатом из США получилась «предельно откровенной».

В частности, стороны обсудили ситуацию с консульской работой и визами, с присутствием российского дипперсонала в США и американского в России, которая, по его словам, не улучшается. Дипломат отметил, что позиции обеих сторон плохо стыкуются.

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