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03:52 (мск), источник: ТАСС

Джонсон призвал население Великобритании сделать третью прививку от коронавируса

ЛОНДОН, 24 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал всех жителей страны, которые получили приглашение сделать третью прививку от коронавируса, незамедлительно вакцинироваться. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении главы правительства.

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Источник: AP 2021

«Вакцины помогут нам преодолеть эту зиму. Мы достигли феноменального прогресса, но наша работа еще не завершена, и мы знаем, что защита, которую обеспечивают вакцины, может ослабевать спустя полгода. Чтобы защитить вас, ваших любимых и тех, кто вас окружает, пожалуйста, сделайте бустерную прививку, как только вы получите приглашение», — сказал Джонсон.

«Мы можем победить этот вирус, мы это сделаем, но лишь в том случае, если мы будем прислушиваться к ученым и заботиться друг о друге», — добавил он.

«Это призыв ко всем: тем, кто подходит под критерии бустерной вакцинации, кто еще не получил вторую дозу или чей ребенок может получить прививку. Вакцины безопасны, они спасают жизни и являются выходом из пандемии», — сказал премьер.

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В настоящее время возможность пройти ревакцинацию имеют жители Соединенного Королевства старше 50 лет, медицинские работники, сотрудники домов престарелых и лица с ослабленным здоровьем. Бустерная доза доступна только для тех, кто сделал вторую прививку не менее полугода назад.

По последним правительственным данным, в общей сложности около 86,3% жителей королевства старше 12 лет (49,6 млн человек) уже получили первую дозу вакцины от коронавируса. Полностью привиты 79% британцев старше 12 лет (45,5 млн человек). Около 4 млн человек получили бустерную дозу.

В Великобритании делают прививки от коронавируса препаратами американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, британско-шведской компании AstraZeneca, а также американской фирмы Moderna.

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