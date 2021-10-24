Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 24 октябряПервый футбольный матч в России, день рождения Аркадия Райкина, катастрофа на Байконуре и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
9Коварная еда: какие продукты еще больше разжигают аппетит
9В какие приметы и суеверия верят медики
04:33 (мск), источник: ТАСС

Захарова: двое сотрудников приштинской Канцелярии посольства РФ в Сербии покинули Косово

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Россия решительно осуждает и отвергает любые инсинуации о якобы имевшем место изменении позиции РФ по непризнанию самопровозглашенной «Республики Косово», появившиеся после того, как двое сотрудников приштинской Канцелярии посольства России в Сербии покинули территорию Косова. Об этом написала в субботу вечером в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

«Самопровозглашенные “власти Косово” и стоящие за ними силы не прекращают осуществлять провокационную деятельность в отношении российских дипломатов в Республике Сербия. Как только сотрудники приштинской канцелярии посольства России в Сербии (см. комментарий в связи с антироссийской провокацией Приштины) покинули территорию Косово, тут же была организована новая провокация — осуществлены дезинформационные вбросы, цель которых поставить под сомнение приверженность России резолюции СБ ООН 1244», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что РФ решительно осуждает «подобное деструктивное поведение и отвергает любые инсинуации о якобы изменении российской позиции относительно непризнания самопровозглашенной “Республики Косово”.

Как сообщило в субботу агентство Telegrafi, речь идет о российских дипломатах Денисе Венгерском и Алексее Кривошееве, которые покинули территорию непризнанного образования в субботу.

Читайте также
МИД РФ: высказывания об объединении Албании и Косова неприемлемы

Агентство опубликовало фото сотрудников, складывающих свою вещи в багажник автомобиля, а также фото пересечения автомобилем административной линии Косова и Метохии. Telegrafi утверждает, что в январе этого года Кривошеев был объявлен персоной нон грата в Албании.

В пятницу президент непризнанного Косова Вьоса Османи объявила персоной нон грата двух российских дипломатов из Канцелярии посольства России в Сербии в Приштине. По словам Османи, деятельность российских дипломатов якобы «негативно повлияла на национальную безопасность и конституционный порядок» самопровозглашенного образования.

Как отмечалось затем в комментарии официального представителя МИД России, «данный выпад администрации в Приштине не влечет за собой последствий для правового статуса упомянутых российских дипсотрудников».

Дипломат подчеркивала, что в соответствии с международным правом и основополагающей для косовского урегулирования резолюцией Совета Безопасности ООН 1244 они аккредитованы при Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК) и не имеют отношения к структурам этого самопровозглашенного «государства».

Во время загрузки произошла ошибка.
 При разгрузке тел даже прожжённым гитлеровским палачам становилось плохо
На свободу он вышел банкротом. Железную дорогу передали государству, имущество распродали, репутацию разрушили
Федор Емельяненко нокаутировал американца Джонсона в Москве
Российский миллиардер Валентин Гапонцев умер в США
Госдеп США отнес россиян к «бездомным нациям»
Турция объявила персонами нон грата послов десяти стран
Петербург закроется на локдаун во время нерабочих дней
В РПЦ назвали условие лишения наград из-за пыток заключенных
Здоровье
Шизофрения: наследственное или приобретенное заболевание? История одной американской семьи пролила свет на эту проблему.
Hi-Tech
Суд запретил в России смартфоны Samsung (полный список моделей) Показываем полный список запрещенных смартфонов
Горячие темы на Авто
опять нерабочие. 656
Еще один источник улучшения благосостояния гайцев? 222
Ты чувствуешь себя агрессором? Нет? А ты АГРЕССОР! 221
"Гримасы" переписи... 154
Кино
Гузеева рассказала о самочувствии после выписки из больницы 62-летняя актриса вышла на связь в эфире шоу «Пусть говорят»
Товары для дома
8 нужных предметов на кухне, которые помогут не выбрасывать еду
Cуперполезные находки с AliExpress, которые сделают жизнь проще
Что купить, если вы фанат сериала «Игра в кальмара»
Как правильно ухаживать за одеждой и обувью (фото)
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 766
Беременна в 43. 560
Живность наша)))) 527
тема порассуждать а не ругаться) 444
Леди
В моде худи и шубы: что носить, если вам уже за 40 (фото) Рассматриваем образы селебрити
Дом
11 удобных мест для хранения душевых принадлежностей
7 кухонь, где посуда украсила интерьер
6 ошибок в подборе дверей, которые делают интерьер безвкусным
Как выглядит трехуровневый пентхаус в Москве: много фото
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь