Захарова: двое сотрудников приштинской Канцелярии посольства РФ в Сербии покинули Косово

«Самопровозглашенные “власти Косово” и стоящие за ними силы не прекращают осуществлять провокационную деятельность в отношении российских дипломатов в Республике Сербия. Как только сотрудники приштинской канцелярии посольства России в Сербии (см. комментарий в связи с антироссийской провокацией Приштины) покинули территорию Косово, тут же была организована новая провокация — осуществлены дезинформационные вбросы, цель которых поставить под сомнение приверженность России резолюции СБ ООН 1244», — отметила дипломат.
Захарова подчеркнула, что РФ решительно осуждает «подобное деструктивное поведение и отвергает любые инсинуации о якобы изменении российской позиции относительно непризнания самопровозглашенной “Республики Косово”.
Как сообщило в субботу агентство Telegrafi, речь идет о российских дипломатах Денисе Венгерском и Алексее Кривошееве, которые покинули территорию непризнанного образования в субботу.
Агентство опубликовало фото сотрудников, складывающих свою вещи в багажник автомобиля, а также фото пересечения автомобилем административной линии Косова и Метохии. Telegrafi утверждает, что в январе этого года Кривошеев был объявлен персоной нон грата в Албании.
В пятницу президент непризнанного Косова Вьоса Османи объявила персоной нон грата двух российских дипломатов из Канцелярии посольства России в Сербии в Приштине. По словам Османи, деятельность российских дипломатов якобы «негативно повлияла на национальную безопасность и конституционный порядок» самопровозглашенного образования.
Как отмечалось затем в комментарии официального представителя МИД России, «данный выпад администрации в Приштине не влечет за собой последствий для правового статуса упомянутых российских дипсотрудников».
Дипломат подчеркивала, что в соответствии с международным правом и основополагающей для косовского урегулирования резолюцией Совета Безопасности ООН 1244 они аккредитованы при Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК) и не имеют отношения к структурам этого самопровозглашенного «государства».