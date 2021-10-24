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05:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывший британский разведчик заявил о вере России в свою способность развалить ЕС

Бывший сотрудник службы внешней разведки Великобритании MI6 Кристофер Стил заявил, что Россия верит в свою способность развалить Евросоюз (ЕС), в интервью телеканалу Sky News.

Источник: AP 2021

По мнению бывшего британского разведчика, Москва полагает, что может воздействовать через восточноевропейские страны, где России «симпатизируют правительства», а также через крайние левые и правые партии в западноевропейских странах.

«Они думают, что если что-то на пользу нам, то это не отвечает их интересам, а если что-то на пользу им, то это не отвечает нашим интересам», — резюмировал он.

Стил подчеркнул, что «такого рода менталитет и философия ведут к серьезным проблемам и серьезным угрозам нашей целостности».

По его словам, в российском правительстве есть «серьезные люди», которые считают, что Россия и Великобритания находятся «в состоянии войны».

Однако британские политики не хотят признавать этого и разбираться с этим, что «представляет большую проблему», посетовал бывший разведчик.

Помимо этого, британец заявил, что у него есть доказательства «враждебных действий» России против Великобритании. Они касаются, в частности, Brexit и референдума о независимости Шотландии. Однако конкретных фактов Стил не привел.

Ранее Кристофер Стил вновь попытался обвинить бывшего президента США Дональда Трампа в работе на Россию. С подобными обвинениями он уже выступал в 2016 году.

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