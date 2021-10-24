Кабмин не поддержал законопроект о наказании за невыполнение предвыборных обещаний

Законопроект внес в Госдуму в августе депутат от «Справедливой России — За правду» Олег Нилов. Ответственность предлагалось нести за непринятие «лицом, избранным на выборные должности в государственных органах, органах местного самоуправления всех зависящих от него мер для обеспечения выполнения» обещания, содержащегося в тексте опубликованной кандидатом или его политической партией предвыборной программы.
Предлагаемые санкции — штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период 1−2 года, либо принудительные работы на срок до года.
«Правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает», — говорится в отзыве кабмина. Там указывают, что предложенные в законопроекте неконкретизированные оценочные формулировки (например «непринятие всех зависящих [от депутата] мер») могут привести к произвольному правоприменению.
Кроме того, отмечают в правительстве, в пояснительной записке к инициативе не приводятся статистические и иные данные, обосновывающие необходимость криминализации таких деяний.