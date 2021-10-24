Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Жительница Турции признана самой высокой женщиной в мире (фото) До этого ей принадлежал титул самого высокого в мире подростка
Фоторепортажи
1010 принадлежностей из школы, которые навсегда ушли в прошлое
24Названы победители EPSON International Pano Awards 2021
08:24 (мск), источник: ТАСС

Кабмин не поддержал законопроект о наказании за невыполнение предвыборных обещаний

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Правительство РФ не поддержало законопроект об уголовной ответственности за невыполнение предвыборных обещаний лицами, избранными на выборные должности. Официальный отзыв кабмина опубликован в думской электронной базе данных.

Источник: Reuters

Законопроект внес в Госдуму в августе депутат от «Справедливой России — За правду» Олег Нилов. Ответственность предлагалось нести за непринятие «лицом, избранным на выборные должности в государственных органах, органах местного самоуправления всех зависящих от него мер для обеспечения выполнения» обещания, содержащегося в тексте опубликованной кандидатом или его политической партией предвыборной программы.

Предлагаемые санкции — штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период 1−2 года, либо принудительные работы на срок до года.

«Правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает», — говорится в отзыве кабмина. Там указывают, что предложенные в законопроекте неконкретизированные оценочные формулировки (например «непринятие всех зависящих [от депутата] мер») могут привести к произвольному правоприменению.

Кроме того, отмечают в правительстве, в пояснительной записке к инициативе не приводятся статистические и иные данные, обосновывающие необходимость криминализации таких деяний.

Во время загрузки произошла ошибка.
 При разгрузке тел даже прожжённым гитлеровским палачам становилось плохо
На свободу он вышел банкротом. Железную дорогу передали государству, имущество распродали, репутацию разрушили
Федор Емельяненко нокаутировал американца Джонсона в Москве
Госдеп США отнес россиян к «бездомным нациям»
Падение рейтинга Байдена стало мощнейшим в США с 1945-го
Петербург закроется на локдаун во время нерабочих дней
В РПЦ назвали условие лишения наград из-за пыток заключенных
Прячущуюся от людей сову заметили впервые за 150 лет
В Колумбии задержали главу крупнейшего наркокартеля страны
Gnezdo.ru
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Этим гражданам станет проще получить выплаты
Hi-Tech
Суд запретил в России смартфоны Samsung (полный список моделей) Показываем полный список запрещенных смартфонов
Горячие темы на Авто
опять нерабочие. 658
Ты чувствуешь себя агрессором? Нет? А ты АГРЕССОР! 237
Еще один источник улучшения благосостояния гайцев? 222
"Гримасы" переписи... 182
Кино
Гузеева рассказала о самочувствии после выписки из больницы 62-летняя актриса вышла на связь в эфире шоу «Пусть говорят»
Товары для дома
8 нужных предметов на кухне, которые помогут не выбрасывать еду
Cуперполезные находки с AliExpress, которые сделают жизнь проще
Что купить, если вы фанат сериала «Игра в кальмара»
Как правильно ухаживать за одеждой и обувью (фото)
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 766
Беременна в 43. 560
Живность наша)))) 527
тема порассуждать а не ругаться) 444
Леди
В моде худи и шубы: что носить, если вам уже за 40 (фото) Рассматриваем образы селебрити
Дом
11 удобных мест для хранения душевых принадлежностей
7 кухонь, где посуда украсила интерьер
6 ошибок в подборе дверей, которые делают интерьер безвкусным
Как выглядит трехуровневый пентхаус в Москве: много фото
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь