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11:55 (мск), источник: Коммерсантъ

В России хотят создать систему распознавания курильщиков в неположенных местах

Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ) планирует создать в России систему, которая будет фиксировать людей, курящих сигареты и вейпы в неположенных местах. Программное обеспечение станет частью существующей системы видеоаналитики на основе машинного зрения.

Источник: Reuters

«Система будет определять сам факт курения (сигарет, вейпов) на запрещенных территориях и отправлять информацию ответственным за безопасность. Программное решение позволит своевременно реагировать на факты курения в неположенных местах, исключив в том числе возникновение пожара и взрывоопасных ситуаций», — рассказали RT в пресс-службе Платформы НТИ.

Cистема видеоаналитики в режиме реального времени анализирует видео с камер, распознает на нем людей, отслеживает их поведение и перемещение, а также контролирует попадание человека в определенные зоны. «Систему с модулем для выявления курильщиков можно будет использовать на предприятиях для контроля промбезопасности, в парках, на вокзалах и в других точках в рамках системы “умный город”», — рассказали разработчики системы, представители компании «Малленом Системс» (Нейронет НТИ). В создании прототипа системы планируется задействовать студентов, которые принимают участие в проектно-образовательных интенсивах Университета НТИ «20.35».

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