В России хотят создать систему распознавания курильщиков в неположенных местах

«Система будет определять сам факт курения (сигарет, вейпов) на запрещенных территориях и отправлять информацию ответственным за безопасность. Программное решение позволит своевременно реагировать на факты курения в неположенных местах, исключив в том числе возникновение пожара и взрывоопасных ситуаций», — рассказали RT в пресс-службе Платформы НТИ.
Cистема видеоаналитики в режиме реального времени анализирует видео с камер, распознает на нем людей, отслеживает их поведение и перемещение, а также контролирует попадание человека в определенные зоны. «Систему с модулем для выявления курильщиков можно будет использовать на предприятиях для контроля промбезопасности, в парках, на вокзалах и в других точках в рамках системы “умный город”», — рассказали разработчики системы, представители компании «Малленом Системс» (Нейронет НТИ). В создании прототипа системы планируется задействовать студентов, которые принимают участие в проектно-образовательных интенсивах Университета НТИ «20.35».