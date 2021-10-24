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14:12 (мск), источник: Известия

Песков объяснил посыл речи Путина на Валдайском форуме

Речь президента России Владимира Путина на Валдайском дискуссионном форуме не была конфронтационной, посыл заключался в том, что РФ не собирается никого учить, но и просить не учить себя. Об этом 24 октября заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Было бы глупо воспринимать это как очередное противостояние. Уже, естественно, нашлись энтузиасты, которые сравнивают это выступление чуть ли не с мюнхенской речью. В свое время суть мюнхенской речи не поняли — она совсем не была конфронтационной. И тем более сегодня президент говорил не о конфронтации», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1» в передаче «Москва. Кремль. Путин».

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По словам Пескова, смысл сказанного президентом сводился к тому, что «мы не собираемся никого учить и не учите нас».

Ранее, 22 октября, мировые СМИ оценили речь Путина на «Валдае». В частности, агентство Reuters отметило последовательное разъяснение российским лидером последствий вступления Украины в НАТО. В то же время японское издание Financial Times сконцентрировалось на заявлении Путина о газовых проблемах Европы. Президент отметил, что Россия способна поставлять на 10% больше газа.

Путин принял участие в заседании 18-го международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи накануне. В ходе обсуждения вопросов мировой и внутренней политики российский лидер высказался о взаимодействии России с Японией, Германией, США и другими странами. В том числе глава государства затронул и тему газового кризиса в Европе.

22 октября Песков отметил, что речь главы государства на форуме «Валдай» не должна сказаться на отношениях с западными странами. Россия была, есть и будет неотъемлемой частью Европы, указал он.

В своей речи российский лидер говорил о разумном консерватизме и критиковал некоторые подходы Запада по ряду вопросов.

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