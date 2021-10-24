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18:03 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков не видит ничего страшного в отказе Москвы от отношений с НАТО

Отказ России от отношений с НАТО не повлечет никаких негативных последствий для Москвы, агрессивная позиция альянса никогда не была секретом, а создан блок был «против нашей страны». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1».

Источник: AP 2021

«Агрессивная позиция НАТО — она никогда не была секретом. Это блок, который был создан против нашей страны. И никакие миролюбивые заявления, никакие камуфляжи этой агрессивной направленности НАТО — они не способны скрыть истинное предназначение этого блока. Это агрессивный блок, который считает нас противником. И поэтому ничего страшного не произойдет, если мы на фоне обострения агрессивности, на фоне таких деклараций о том, что главная задача сдерживать нас, просто откажемся от этих отношений», — сказал господин Песков.

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Пресс-секретарь президента России добавил, что Москва, тем не менее, всегда выступала за развитие отношений с альянсом. «Только сейчас, когда уже стало очевидным, что все наши усилия тщетны, мы просто сделали официальным то, что было реально», — отметил он.

Дмитрий Песков добавил, что Россия сделает все, чтобы минимизировать для себя последствия возможного сближения Украины с НАТО. «Мы не можем этому помешать. И это невозможно… Но мы можем минимизировать последствия таких шагов для нашей страны», — сообщил он.

Ранее МИД РФ объявил о закрытии на неопределенный срок постпредства страны при НАТО. Кроме того, была прекращена деятельность двух структур в Москве — военной миссии альянса и его информационного бюро. Вместе с тем Североатлантический альянс и Евросоюз готовятся к отражению «российской угрозы».

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