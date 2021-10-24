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24 октября, источник: ТАСС

Гутерриш: ООН и ВОЗ срочно необходимо $8 млрд на мировую программу вакцинации

ООН, 24 октября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Организация Объединенных Наций (ООН) нуждаются в срочных вложениях в размере $8 млрд для воплощения в жизнь стратегии вакцинации жителей планеты от коронавируса. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, попросив помощи Группы двадцати (G20) в этом вопросе.

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Источник: Reuters

«Нам нужно немедленное денежное вливание в размере $8 млрд, чтобы обеспечить справедливое распределение [вакцин], и мы призываем G20 помочь нам с этим», — сказал он в ходе своего видеообращения к участникам открывшейся в воскресенье в Берлине конференции по вопросам здравоохранения World Health Summit 2021.

Глава всемирной организации добавил, что помимо этого необходимо создать «современную и хорошо финансируемую» архитектуру готовности к пандемии, чтобы в будущем избежать совершаемых сейчас ошибок, в частности неравномерного распределения вакцин по всему миру.

«COVID-19 не станет последней пандемией, с которой мы столкнулись, но может стать последней пандемией, [в борьбе] с которой мы потерпели неудачу», — резюмировал Гутерриш.

В начале октября глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что для охвата прививками 70% населения во всех странах потребуется не менее 11 млрд доз вакцин от коронавируса. Согласно стратегии ВОЗ, данный показатель вакцинации должен быть достигнут к середине 2022 года, а к концу нынешнего года прививки в мире должны получить не менее 40% населения.

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