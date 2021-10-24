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23:01 (мск), источник: РБК

В Киеве пригрозили «направить» ракеты на Москву

Украина в ближайшее время примет на вооружение ракеты оперативно-тактического уровня, которые будут «направлены» в сторону Москвы и смогут ее достичь. Об этом заявил советник офиса президента Украины Алексей Арестович, его слова приводит телеканал «Дом».

Источник: AP 2021

«Украинские ракеты будут направлены на Москву в какое-то ближайшее обозримое время», — рассказал чиновник, сообщив, что страна уже работает над своей ракетной программой.

Арестович отметил, что такая мера станет «паритетной» в ответ на действия Москвы.

«Если бы не было этой агрессии, никогда бы украинские ракеты ни на какую Москву не были бы направлены», — подчеркнул он.

Чиновник также заявил, что российские военнослужащие уверены в «конце российской армии и Российской Федерации» в случае полномасштабного нападения на Украину. По его словам, такой вариант развития событий очевидно стал бы «абсолютно проигрышным» для Москвы.

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Прежде, 21 октября, Арестович сообщил, что Украина обладает одними из наиболее мощных вооруженных сил по сравнению с членами НАТО.

По его мнению, страна находится на четвертом месте по военной силе — после США, Франции и Турции. «Мы в НАТО идем не как просители с рукой протянутой, а мы добавим огромной мощи», — указал он.

В середине октября советник офиса президента Украины отметил, что руководство страны готовится к возможному нападению со стороны России, рассматриваются девять сценариев возможного развития событий. «По ним подготовлены мероприятия от пограничных провокаций до полномасштабной войны», — уточнил Арестович.

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