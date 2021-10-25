Польша подтвердила нежелание выходить из ЕС

«Мы абсолютно убеждены в том, что Польша должна остаться. Нет риска выхода Польши из ЕС. Мы будем рьяно защищать Польшу как часть Европейского союза», — сказал он в интервью британской газете Financial Times.
Также он добавил, что 88% граждан республики поддерживают членство в ЕС. Кроме того Польша готова на ответные меры, если перестанет получать платежи из общего бюджета ЕС.
При этом Моравецкий выразил надежду, что стороны все-таки уладят возникшие разногласия.
«К счастью, это политический процесс. А политические процессы могут быть остановлены политиками. Это было бы самым мудрым решением, которое они могут принять. Потому что в таком случае мы бы не разговаривали друг с другом, держа пистолеты у виска», — сказал он.
7 октября Конституционный суд Польши принял решение о том, что существует несоответствие нормы о превосходстве европейского права над польским положением конституции республики. Это решение было принято после того, как поступил запрос о проверке превосходства одного закона над другим. Обращение в Конституционный суд поступило в марте от премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.
В совете министров Польши посчитали, что полномочия суда ЕС, которые заключаются в утверждении верховенства европейского права над конституцией страны, превышены. К такому мнению члены совета министров пришли после того, как Европейский суд юстиции решил, что очередная реформа польской судебной системы, связанная с Национальным судебным советом, может нарушать законодательство Евросоюза.
Суд постановил, что при подтверждении нарушения принцип верховенства права ЕС накладывает на национальный суд обязанность не следовать этим поправкам.
В свою очередь, Еврокомиссия пообещала защищать приоритет норм Евросоюза. Еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс заявил, что ЕК использует все имеющиеся инструменты для защиты приоритета европейских норм над национальными законами стран — членов ЕС.