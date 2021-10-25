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04:24 (мск), источник: Известия

В новой редакции КоАП снизили штрафы для малого бизнеса

В очередной редакции нового КоАП смягчили административную нагрузку на малый и средний бизнес: санкции для юрлиц-МСП и социально-ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) приравняли к наказанию для ИП, которое кратно меньше. Это следует из проекта документа, разработанного Минюстом (есть в распоряжении «Известий»).

Источник: Известия

«В случае, если статьей (частью статьи) настоящего Кодекса или закона субъекта России об административных правонарушениях предусмотрена ответственность для ИП и юрлиц, то наказание для юрлиц, являющихся субъектами малого предпринимательства либо социально ориентированными некоммерческими организациями, назначается в пределах санкции, установленной для ИП», — сказано в документе.

В Минюсте «Известиям» подтвердили, что проект КоАП содержит такое нововведение. Там рассказали, что оно было принято по предложению Корпорации МСП и предпринимательского сообщества в целом.

В ведомстве также заявили, что новый проект кодекса вводит запрет на суммирование административных штрафов при одновременном выявлении нескольких однородных правонарушений, в том числе при проведении контрольно-надзорных мероприятий. Кроме того, проект КоАП распространяет механизм замены административного штрафа предупреждением при условии, что нарушение было совершено впервые.

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