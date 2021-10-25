В новой редакции КоАП снизили штрафы для малого бизнеса

«В случае, если статьей (частью статьи) настоящего Кодекса или закона субъекта России об административных правонарушениях предусмотрена ответственность для ИП и юрлиц, то наказание для юрлиц, являющихся субъектами малого предпринимательства либо социально ориентированными некоммерческими организациями, назначается в пределах санкции, установленной для ИП», — сказано в документе.
В Минюсте «Известиям» подтвердили, что проект КоАП содержит такое нововведение. Там рассказали, что оно было принято по предложению Корпорации МСП и предпринимательского сообщества в целом.
В ведомстве также заявили, что новый проект кодекса вводит запрет на суммирование административных штрафов при одновременном выявлении нескольких однородных правонарушений, в том числе при проведении контрольно-надзорных мероприятий. Кроме того, проект КоАП распространяет механизм замены административного штрафа предупреждением при условии, что нарушение было совершено впервые.