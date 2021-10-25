Россия считает несправедливым европейский углеродный налог

«На сегодняшний день не только Россия, но и ряд других государств и организаций предъявляют вопросы и претензии к самой структуре углеродного корректирующего механизма — такое название сформулировали европейцы. В частности, есть инициатива ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), инициатива Международного валютного фонда об иных подходах к ценообразованию на углерод. Все они должны быть глобальными — а европейский подход не отвечает требованиям. И они должны быть справедливы — а европейский подход несправедливый», — подчеркнул Руслан Эдельгериев.
Он также отметил, что европейская инициатива еще «находится в стадии формирования, и окончательного решения нет».
Еврокомиссия (ЕК) в июле 2021 года предложила полностью ликвидировать углеродные выбросы в ЕС к 2050 году. Для этого будут вводиться климатические таможенные пошлины на импорт в ЕС железа и стали (в том числе труб и рельсов), алюминия, цемента, удобрений и электроэнергии.
Владимир Путин на конференции Валдайского клуба 21 октября сказал: Москва рассчитывает, что принятие в Европе углеродного налога будет проходить в диалоге с Россией и другими странами.