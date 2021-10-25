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04:28 (мск), источник: Известия

Россия считает несправедливым европейский углеродный налог

Москва считает европейский углеродный налог несправедливым, у РФ есть вопросы и претензии к самому механизму. Об этом в интервью «Известиям» заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев. Политик уточнил, что Евросоюз налог еще не ввел, сейчас «только будет вестись первая климатическая отчетность, а дальше, где-то с 2026 года, будет возможен этот углеродный налог, если он вообще сможет в таком виде существовать».

Источник: Известия

«На сегодняшний день не только Россия, но и ряд других государств и организаций предъявляют вопросы и претензии к самой структуре углеродного корректирующего механизма — такое название сформулировали европейцы. В частности, есть инициатива ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития), инициатива Международного валютного фонда об иных подходах к ценообразованию на углерод. Все они должны быть глобальными — а европейский подход не отвечает требованиям. И они должны быть справедливы — а европейский подход несправедливый», — подчеркнул Руслан Эдельгериев.

Он также отметил, что европейская инициатива еще «находится в стадии формирования, и окончательного решения нет».

Еврокомиссия (ЕК) в июле 2021 года предложила полностью ликвидировать углеродные выбросы в ЕС к 2050 году. Для этого будут вводиться климатические таможенные пошлины на импорт в ЕС железа и стали (в том числе труб и рельсов), алюминия, цемента, удобрений и электроэнергии.

Владимир Путин на конференции Валдайского клуба 21 октября сказал: Москва рассчитывает, что принятие в Европе углеродного налога будет проходить в диалоге с Россией и другими странами.

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