В России уточнят правила получения маткапитала

Изменения позволят расширить круг получателей маткапитала. Как указано в пояснительной записке к поправкам в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (есть у «Известий»), право на получение маткапитала связано с матерью.
На данный момент супруг с российским гражданством может получать маткапитал, если его погибшая жена тоже была россиянкой.
Предлагается распространить право получать маткапитал на мужчин, воспитывающих второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, имеющих гражданство России, в случае смерти их матери без гражданства.
Кроме этого, проект предусматривает переход этого права непосредственно детям в равных долях, если их отец-одиночка умрет.
Чтобы избежать волокиты с документами, предложено исключить дубликат сертификата — всё будет доступно в электронном виде. Если же потребуется бумажное подтверждение, его можно будет распечатать в органах по месту обращения либо запросить выписку из федерального регистра.
«Мы рассчитываем, что изменения в закон о материнском капитале вступят в силу в 2022 году. Эти изменения позволят получить материнский капитал 135 семьям: это все одинокие отцы — граждане РФ, которые с момента начала действия программы материнского капитала, воспитывают детей после смерти матери-иностранки», — сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтруда.