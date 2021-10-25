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06:31 (мск), источник: Известия

В России уточнят правила получения маткапитала

Законопроект, уточняющий правила получения отцами материнского капитала, планируется рассмотреть на комиссии правительства по законопроектной деятельности, сообщили «Известиям» в пресс-службе кабмина.

Источник: Известия

Изменения позволят расширить круг получателей маткапитала. Как указано в пояснительной записке к поправкам в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (есть у «Известий»), право на получение маткапитала связано с матерью.

На данный момент супруг с российским гражданством может получать маткапитал, если его погибшая жена тоже была россиянкой.

Предлагается распространить право получать маткапитал на мужчин, воспитывающих второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, имеющих гражданство России, в случае смерти их матери без гражданства.

Кроме этого, проект предусматривает переход этого права непосредственно детям в равных долях, если их отец-одиночка умрет.

Чтобы избежать волокиты с документами, предложено исключить дубликат сертификата — всё будет доступно в электронном виде. Если же потребуется бумажное подтверждение, его можно будет распечатать в органах по месту обращения либо запросить выписку из федерального регистра.

«Мы рассчитываем, что изменения в закон о материнском капитале вступят в силу в 2022 году. Эти изменения позволят получить материнский капитал 135 семьям: это все одинокие отцы — граждане РФ, которые с момента начала действия программы материнского капитала, воспитывают детей после смерти матери-иностранки», — сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтруда.

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