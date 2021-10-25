Вооруженный мятеж в Судане: военные арестовали членов переходного правительства
По сообщениям из Судана, вооруженные люди арестовали членов переходного правительства, в том числе премьер-министра, на фоне обострения политического кризиса в стране. В столице страны Хартуме протестуют против военного переворота, премьер был перемещен в неизвестное место после отказа выступить с заявлением в поддержку переворота.
На прошлой неделе тысячи людей выходили на демонстрацию в Хартуме в знак солидарности с переходным правительством | Источник:GETTY IMAGES
Поступление информации из Судана затруднено, поскольку в Хартуме отключен интернет. Согласно сообщениям, военные взяли штурмом главный телерадиоцентр в городе Омдурман и арестовали ряд сотрудников.
По крайней мере четыре члена кабинета министров были задержаны неопознанными военными незадолго до рассвета в понедельник.
Премьер-министр Абдалла Хамдук также арестован — теперь это уже подтверждено официально.
Телеканал Al Hadath ранее передавал, ссылаясь на неназванные источники, что Хамдук был помещен под домашний арест. По данным канала, вооруженные формирования арестовали не только четырех министров, но также одного гражданского члена правящего совета, нескольких губернаторов штатов и руководителей политических партий.
Агентство Рейтер, ссылаясь на три источника, пишет, что арестовано уже большинство членов правительства Судана и большое число лидеров проправительственных партий в результате «очевидного переворота».
Неизвестно, кто именно производил аресты. Военные официально не комментируют эти сообщения.
Жители столицы, поддерживающие гражданское правительство, вышли на улицы. | Источник:AFP
Очевидцы сообщают, что в суданской столице Хартуме не работает интернет, при этом в соцсетях появились фото, на которых разгневанные толпы жгут шины на улицах. По сообщению телеканала «Аль-Арабия», закрыт столичный аэропорт, приостановлены международные рейсы. Доступ в аэропорт закрыт, подходы перекрыты военными.
В Хартуме развернуты вооруженные силы и военизированные формирования, они ограничивают передвижение гражданских лиц, в то время как протестующие с национальными флагами жгут шины в разных частях города, сообщил Рейтер очевидец происходящего.
Министерство информации Судана сообщает, что военные захватили штаб радио и телевидения в городе Омдурман недалеко от Хартума.
Основные гражданские демократические группы в Судане призвали своих сторонников сопротивляться любому военному перевороту.
Премьер Хамдук также призвал народ выйти на улицы, чтобы мирно защитить революцию, сообщает телекомпания «Аль-Арабия» со ссылкой на министерство информации страны.
Министерство информации подтверждает, что премьер-министр помещен под домашний арест, сообщает Ассошиэйтед пресс. По данным министерства, премьер-министр был перемещен в неизвестное место после отказа выступить с заявлением в поддержку военного переворота, передает «Аль-Арабия».
США заявили о своей глубокой встревоженности сообщениями о военном перевороте в Судане. Специальный посланник США на Африканском Роге Джеффри Фелтман заявил в «Твиттере», что захват власти военным путем будет совершенно неприемлемым и поставит под угрозу гуманитарную помощь США Судану.
Лига арабских государств выразила озабоченность по поводу событий в Судане. Генеральный секретарь Лиги Ахмед Абул Гейт призвал суданские стороны соблюдать подписанные переходные договоренности. Судан — член Лиги арабских государств.
Сообщения об арестах поступили на фоне роста напряженности между военными и гражданскими переходными властями, которые поделили власть после свержения президента Омара аль-Башира в 2019 году после нескольких месяцев уличных протестов.
Башир был приговорен к двум годам заключения по обвинениям в коррупции, незаконном получении подарков и хранении иностранной валюты. Политическая трансформация, согласованная после его отставки, должна была привести к выборам в конце 2023 года.
Кризис обострился в сентябре, когда была совершена попытка государственного переворота, приписываемая сторонникам аль-Башира.
В октябре противники демократических сил вышли на улицы Хартума, чтобы призвать армию взять страну под контроль, а в прошлый четверг в столице страны десятки тысяч людей провели демонстрацию, выражая поддержку гражданскому переходному правительству.
Поддержка временного правительства резко сократилась в последние месяцы, поскольку экономика Судана находится в тяжелом положении.
В этом году СМИ сообщали, что Судан заморозил действие соглашения о размещении на своей территории базы ВМФ России, заключенного еще во время правления аль-Башира. В Москве заявляли, что окончательно этот вопрос не решен, а заявления об отказе от ратификации соглашения не соответствуют действительности.
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