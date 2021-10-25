Парламент Татарстана выступил против переименования президента республики

Депутаты госсовета Татарстана проголосовали против проекта федерального закона об общих принципах организации публичной власти в субъектах Федерации, который в том числе вводит одинаковые наименования для высших должностных лиц регионов — глава субъекта, сообщает «РИА Новости».
Татарстан сейчас является единственным субъектом России, который возглавляет президент.
«На наш взгляд, отдельные положения законопроекта противоречат основам конституционного строя России как демократического федеративного правового государства. Мы полагаем, что в представленной редакции законопроект отходит от установления общих принципов основ правового регулирования деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации», — сказал глава комитета госсовета Татарстана по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.
Председатель госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин сообщил, что к этому вопросу депутаты еще вернутся после того, как законопроект пройдет первое чтение в Госдуме.
«Не хочу эту тему сейчас поднимать. Так уже газеты пишут, но они сути не поняли. Не только от того, что меняется название президента или высшего должностного лица. Этот закон в корне влезает в полномочия субъектов Российской Федерации, нарушая действующие нормы российской Конституции. Нас заставляют нарушать нормы российской Конституции», — резюмировал Мухаметшин.
Спикер выразил надежду, что «настороженность парламента республики» и отклонение закона Клишаса — Крашенинникова депутатами Татарстана позволит внести в проект существенные изменения.
Татарстан — единственная республика в Российской Федерации, руководитель которой именуется «президент», в то время как в остальных республиках — «главы».
Особый статус органов власти региона изначально закреплялся в соответствии с договором о разграничении полномочий между Россией и Татарстаном, заключенным в 1994 году. Однако в 2017 году срок действия договора истек и продлевать его федеральный центр не стал.
Тем не менее в 2017 году Кремль согласился сохранить в Татарстане наименование должности «президент» до 2020 года, когда истекал срок полномочий руководителя региона Рустама Минниханова, писал «Коммерсантъ». Высокопоставленный источник в администрации главы России рассказал изданию, что к вопросу об изменении названия должности вернутся позднее с учетом предложений комиссии по вопросам о разграничении полномочий между Москвой и Казанью. В 2020 году Минниханова вновь переизбрали на этот пост.
В конце сентября в Госдуму был внесен законопроект о региональной власти, который, в частности, законодательно приводил к единообразию названия должностей глав субъектов Федерации. Подобное решение поддержали в Кремле. «Конечно, позиция, скорее, в пользу того, чтобы здесь все было упорядоченно, конечно, должность президента должна быть одна», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.