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19:48 (мск), источник: ТАСС

США считают полезным интеграцию Украины в энергосистему ЕС

По словам старшего советника Госдепартамента по энергетической безопасности Эймоса Хокстина, американская сторона рассчитывает на укрепление связей между ЕС и Украиной.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 25 октября. /ТАСС/. США считают целесообразным для обеих сторон интеграцию энергосети Украины в соответствующую систему Евросоюза. Об этом заявил в понедельник на онлайн-брифинге для иностранных журналистов старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Эймос Хокстин.

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По его словам, американская сторона рассчитывает на укрепление связей между ЕС и Украиной. «И вот еще один пример того, что мы сейчас начали — интеграция украинской электросети в европейскую электросеть». «Когда мы сделаем это, это будет полезно не только для Украины, но и для Европы», — добавил Хокстин.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что Киев планирует до конца 2023 года отсоединиться от белорусской и российской энергосистем и интегрироваться в европейскую. По словам Кулебы, на саммите Украина — ЕС было принято решение о полной политической поддержке интеграции Украины с электросетью Европейского союза.

Предполагается, что на протяжении нескольких дней зимой и летом 2022 года Украина протестирует работу энергосистемы в изолированном от РФ и Белоруссии режиме. Если испытания пройдут успешно, украинская энергосистема перейдет на пробную параллельную работу с системой ЕС. Окончательная синхронизация систем запланирована на 2023 год.

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