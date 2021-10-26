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09:33 (мск), источник: РБК

Эрдоган передумал высылать десять послов после их нового заявления

Ранее главы дипмиссий потребовали освободить из тюрьмы турецкого бизнесмена и активиста. Эрдоган в ответ поручил объявить их персонами нон грата. Сегодня послы заверили, что не будут вмешиваться в дела Турции.

Источник: AP 2021

Послы десяти стран в Турции сделали новое заявление и сообщили о своей приверженности статье Венской конвенции, которая обязывает их не вмешиваться во внутренние дела государства. После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган счел, что дипломаты таким образом «сделали шаг назад» и впредь будут осторожнее в своих заявлениях. Ранее главы дипмиссий потребовали от турецких властей освободить содержащегося в тюрьме бизнесмена Османа Кавалу, считая, что его держат там по политическим мотивам. Это спровоцировало дипломатический скандал.

Новое заявление главы десяти дипмиссий в Турции разместили в Twitter. В нем они заявили, что действуют в соответствии со ст. 41 Венской конвенции о дипломатических сношениях. В ней говорится, что дипломатические работники «обязаны уважать законы и постановления государства пребывания».

«Они также обязаны не вмешиваться во внутренние дела этого государства», — говорится в конвенции.

В демарше участвовали десять посольств: США, Германии, Франции, Канады, Финляндии, Норвегии, Швеции, Дании, Новой Зеландии и Нидерландов.

В ответ на новое сообщение послов Эрдоган заявил, что они «выучили урок». «Мы полагаем, что эти послы, выполнившие свои обязательства по статье 41 Венской конвенции, теперь будут более осторожны в своих заявлениях», — сказал президент (цитата по Daily Sabah).

По его мнению, это показывает, что главы дипмиссий «сделали шаг назад от клеветы на нашу страну». Президент добавил, что любой, кто «не уважает независимость» Турции, не может оставаться в стране.

«Судебная система Турции не принимает ни от кого приказов. Моим долгом как главы государства было дать соответствующий ответ на это неуважение по отношению к нашим судьям», — продолжил Эрдоган.

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Скандал разразился после того, как в понедельник, 18 октября, послы десяти стран опубликовали обращение к турецким властям. Они потребовали немедленно освободить бизнесмена и активиста Османа Кавалу, который с 2017 года находится в тюрьме. Ему предъявляли обвинения, связанные с протестами против реконструкции парка Гези в 2013 году и попыткой госпереворота в 2016 году. В ходе судебного процесса с Кавалы снимались одни обвинения, предъявлялись другие, но никакого решения по его делу суд так и не вынес.

«Продолжающиеся задержки в судебном процессе, в том числе путем объединения различных дел и создания новых после предыдущего оправдательного приговора, бросают тень на уважение к демократии, верховенству закона и прозрачности судебной системы Турции», — заявили послы.

После этого Эрдоган дал поручение МИДу объявить дипломатов персонами нон грата «как можно скорее». Президент заявил, что послы должны «либо понять Турцию, либо покинуть страну».

Госдепартамент США после этого потребовал от Анкары объяснений.

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