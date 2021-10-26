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04:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Международная «тройка» по Судану призвала военных освободить гражданские власти

Международная «тройка» по Судану в лице США, Великобритании и Норвегии, призвала военных освободить незаконно задержанных представителей гражданских властей и выразила обеспокоенность ситуацией. Соответствующее трехстороннее заявление распространил Госдепартамент, передает ТАСС.

Источник: AFP 2021

«“Тройка” глубоко обеспокоена ситуацией в Судане и осуждает приостановку деятельности институтов государственной власти, объявление чрезвычайного положения, а также задержание военными премьер-министра Хамдука и других представителей гражданского руководства», — говорится в документе.

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Также стало известно, что заседание Совета Безопасности ООН пройдет во вторник в 16:00 (23:00 по московскому времени) в закрытом формате.

25 октября военные из Суверенного совета арестовали премьер-министра Судана Абдаллу Хамдука. Помимо него, были задержаны четыре министра — связи, информации, финансов и промышленности, а также губернатор Хартума Айман Нимр и представитель Суверенного совета Мухаммед аль-Факи.

После ареста гражданских лидеров Судана в столице страны городе Хартум начались массовые протесты против переворота. На улицы вышли десятки тысяч местных жителей. В ответ на это военные открыли огонь по участникам демонстрации, в результате чего 12 человек получили ранения.

После госпереворота по всей стране было объявлено чрезвычайное положение. Также были распущены переходный военный Суверенный совет и временное правительство Судана, которые были учреждены после предыдущего госпереворота и функционировали параллельно.

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