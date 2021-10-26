Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 26 октябряОткрытие Малого театра, основание первого в мире футбольного союза, штурм Театрального центра на Дубровке и другие события
Фоторепортажи
10Названы 10 крупнейших стихийных бедствий за последние 100 лет
7Названы семь мифов о яйцах: правда или ложь
06:09 (мск), источник: ТАСС

Глава МИД КНР призвал США снять санкции с Афганистана

Как указал Ван И, всем сторонам следует разумным и прагматичным образом контактировать с афганским «Талибаном», чтобы помочь государству встать на путь благоприятного развития.

Источник: AFP 2021

ПЕКИН, 26 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Китая Ван И призвал США и страны Запада снять санкции, введенные в отношении Афганистана. Об этом он заявил в ходе встречи в столице Катара Дохе с Абдул Гани Барадаром, который был назначен радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ) на должность зампредседателя временного кабмина Афганистана.

Читайте также
«Дело идет к катастрофе». ООН предупреждает, что этой зимой Афганистану грозит массовый голод

«Китай придает большое значение гуманитарным трудностям, с которыми в настоящее время сталкивается Афганистан, и настоятельно призывает США и страны Запада снять санкции», — приводит слова Ван И во вторник сайт МИД КНР. Как указал министр, всем сторонам следует разумным и прагматичным образом контактировать с афганским «Талибаном», чтобы помочь Афганистану встать на путь благоприятного развития.

«Китай готов продолжить предоставлять гуманитарную помощь афганскому народу по мере своих возможностей, сотрудничать с международным сообществом, чтобы помочь афганскому народу преодолеть временные трудности, добиться экономического восстановления и саморазвития», — продолжил глава МИД КНР.

По его словам, китайская сторона никогда не вмешивалась во внутренние дела Афганистана, никогда не стремилась к личной выгоде и сфере влияния. Он также указал на то, что Китай поддерживает усилия афганского народа по стабилизации и восстановлению.

Как сообщил в понедельник МИД КНР, министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И с 25 по 26 октября нанесет официальный визит в Катар и встретится с представителями талибов.

Движение «Талибан» развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Ситуация в Афганистане
 При разгрузке тел даже прожжённым гитлеровским палачам становилось плохо
На свободу он вышел банкротом. Железную дорогу передали государству, имущество распродали, репутацию разрушили
Суданских военных призвали освободить гражданские власти
Путин присвоил гражданство России Наталии Орейро и ее сыну
Гинцбург: 80% заболевших после «прививки» купили сертификат
Взорвавшуюся квартиру в Челнах отключили от газа в 2010 году
Гонконг может лишиться статуса международного центра
Молдавия закупит газ у Польши на фоне спора с «Газпромом»
Карпин объяснил, почему отказался вызвать Дзюбу в сборную России
Здоровье
Китаец за десять минут выпил полтора литра колы и умер Скопившиеся в кишечнике газы перекрыли кровоснабжение печени, что и привело к летальному исходу.
Hi-Tech
Раскрыт необычный способ быстро проверить натуральность продуктов Рассказываем, как проверить качество продуктов в магазине с помощью смартфона
Горячие темы на Авто
Ты чувствуешь себя агрессором? Нет? А ты АГРЕССОР! 302
Кто? Кто? Кто? 258
"Гримасы" переписи... 252
Все молчите ;) 191
Кино
Раненный Болдуином режиссер дал показания По словам Джоэла Соусы, инцидент произошел во время репетиции и не был снят на камеру
Товары для дома
5 нужных предметов для тех, кто мерзнет дома
15 крутых товаров, без которых вам не обойтись этой зимой
8 нужных предметов для кухни, которые помогут не выбрасывать еду
Как правильно ухаживать за одеждой и обувью (фото)
Дети
Татьяна Васильева заплатила 30 млн рублей ради встречи с внуками Актриса разоткровенничалась в интервью
Леди
Названы самые красивые звезды, увеличившие грудь (мнение хирурга) Случаев, когда установка имплантов помогла звездам чувствовать себя увереннее, немало
Дом
В США продали особняк Аль Капоне. Он стоил больше 1 млрд рублей
5 нужных предметов для тех, кто мерзнет дома
7 интерьеров, где удалось вписать музыкальные инструменты
7 зарубежных ванных комнат с мебелью ИКЕА (это красиво!)
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь