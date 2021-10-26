Глава МИД КНР призвал США снять санкции с Афганистана

ПЕКИН, 26 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Китая Ван И призвал США и страны Запада снять санкции, введенные в отношении Афганистана. Об этом он заявил в ходе встречи в столице Катара Дохе с Абдул Гани Барадаром, который был назначен радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ) на должность зампредседателя временного кабмина Афганистана.
«Китай придает большое значение гуманитарным трудностям, с которыми в настоящее время сталкивается Афганистан, и настоятельно призывает США и страны Запада снять санкции», — приводит слова Ван И во вторник сайт МИД КНР. Как указал министр, всем сторонам следует разумным и прагматичным образом контактировать с афганским «Талибаном», чтобы помочь Афганистану встать на путь благоприятного развития.
«Китай готов продолжить предоставлять гуманитарную помощь афганскому народу по мере своих возможностей, сотрудничать с международным сообществом, чтобы помочь афганскому народу преодолеть временные трудности, добиться экономического восстановления и саморазвития», — продолжил глава МИД КНР.
По его словам, китайская сторона никогда не вмешивалась во внутренние дела Афганистана, никогда не стремилась к личной выгоде и сфере влияния. Он также указал на то, что Китай поддерживает усилия афганского народа по стабилизации и восстановлению.
Как сообщил в понедельник МИД КНР, министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И с 25 по 26 октября нанесет официальный визит в Катар и встретится с представителями талибов.
Движение «Талибан» развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.