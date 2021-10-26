СМИ: Китай требует ответа на вопросы по инциденту с атомной субмариной США

«Мы решительно обращаемся к Соединенным Штатам с требованием немедленно огласить базовую информацию об этом происшествии», — говорится в статье издания. Как великая держава, отмечается в материале, США «несут ответственность и обязанность сделать это». В противном случае, говорится далее, «это будет означать, что США сделали нечто позорящее их, например, нарушили международное право и серьезно вторглись в сферу интересов другой страны в Южно-Китайском море». «К сожалению, — сетует китайская газета, — ведущие американские СМИ хранят на сей раз молчание», равно как и медиа других западных стран.
«Мы призываем международное сообщество возвысить голос и потребовать объяснений от США», поскольку инцидент с американской ядерной субмариной «не является делом только армии США», следует также принять во внимание «законные и обоснованные» озабоченности стран региона, резюмирует китайское издание.
7 октября пресс-служба Тихоокеанского флота США сообщила, что 2 октября атомная подлодка ВМС США USS Connecticut столкнулась с неизвестным объектом во время погружения в Индо-Тихоокеанском регионе, никто из экипажа не получил опасных для жизни травм, ядерная силовая установка не пострадала. Как стало известно из сообщений печати, инцидент произошел в Южно-Китайском море.
По данным китайских аналитиков, место аварии находилось к востоку от островов Сиша (Парасельских островов). Субмарина, полагают аналитики, могла отрабатывать условный перехват китайских подводных лодок на пути следования авианосной ударной группы ВМС США.