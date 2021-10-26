Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Подход к расчету стоимости кредита поменяют в 2022-м Какие меры ЦБ предложил включить в готовящийся законопроект
Фоторепортажи
19Названы победители Wildlife Photographer of the Year
11Объявлены финалисты конкурса Weather Photographer of the Year 2021
10:52 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Китай требует ответа на вопросы по инциденту с атомной субмариной США

ПЕКИН, 26 октября. /ТАСС/. Китай настаивает на опубликовании всей информации о столкновении атомной подводной лодки ВМС США USS Connecticut (класс Seawolf) с неизвестным объектом в Южно-Китайском море в начале октября. Об этом пишет во вторник пекинская газета Global Times, отражающая мнение военно-политического руководства КНР.

Источник: U.S. Navy

«Мы решительно обращаемся к Соединенным Штатам с требованием немедленно огласить базовую информацию об этом происшествии», — говорится в статье издания. Как великая держава, отмечается в материале, США «несут ответственность и обязанность сделать это». В противном случае, говорится далее, «это будет означать, что США сделали нечто позорящее их, например, нарушили международное право и серьезно вторглись в сферу интересов другой страны в Южно-Китайском море». «К сожалению, — сетует китайская газета, — ведущие американские СМИ хранят на сей раз молчание», равно как и медиа других западных стран.

«Мы призываем международное сообщество возвысить голос и потребовать объяснений от США», поскольку инцидент с американской ядерной субмариной «не является делом только армии США», следует также принять во внимание «законные и обоснованные» озабоченности стран региона, резюмирует китайское издание.

Инцидент с субмариной

7 октября пресс-служба Тихоокеанского флота США сообщила, что 2 октября атомная подлодка ВМС США USS Connecticut столкнулась с неизвестным объектом во время погружения в Индо-Тихоокеанском регионе, никто из экипажа не получил опасных для жизни травм, ядерная силовая установка не пострадала. Как стало известно из сообщений печати, инцидент произошел в Южно-Китайском море.

По данным китайских аналитиков, место аварии находилось к востоку от островов Сиша (Парасельских островов). Субмарина, полагают аналитики, могла отрабатывать условный перехват китайских подводных лодок на пути следования авианосной ударной группы ВМС США.

 При разгрузке тел даже прожжённым гитлеровским палачам становилось плохо
На свободу он вышел банкротом. Железную дорогу передали государству, имущество распродали, репутацию разрушили
Китай начал вакцинировать от COVID-19 детей от трех лет
Более 40 волонтеров «Лизы Алерт» ищут в Москве Светличную
Американцев возмутил кашляющий Байден
Болдуин целился в камеру: стали известны подробности убийства
В Роспотребнадзоре сравнили опасность «дельта»-штамма и AY.4.2
Россияне назвали лучших эстрадных исполнителей года
Здоровье
Китаец за десять минут выпил полтора литра колы и умер Скопившиеся в кишечнике газы перекрыли кровоснабжение печени, что и привело к летальному исходу.
Hi-Tech
Раскрыт необычный способ быстро проверить натуральность продуктов Рассказываем, как проверить качество продуктов в магазине с помощью смартфона
Горячие темы на Авто
Ты чувствуешь себя агрессором? Нет? А ты АГРЕССОР! 302
Кто? Кто? Кто? 260
"Гримасы" переписи... 254
Все молчите ;) 192
Кино
Наталии Орейро присвоили российское гражданство Российский паспорт получил также 9-летний сын артистки
Товары для дома
5 нужных предметов для тех, кто мерзнет дома
15 крутых товаров, без которых вам не обойтись этой зимой
8 нужных предметов для кухни, которые помогут не выбрасывать еду
Как правильно ухаживать за одеждой и обувью (фото)
Gnezdo.ru
5 признаков, что у вас дворянское происхождение
Что произошло с Никитой Панфиловым. Грустно
Что отныне запрещено возить в машине россиянам
5 внучек актрис, которые затмили бабушек красотой
Леди
Пугачева в «шоферской» кепке провела время с другом Примадонна в расслабленном образе приехала к Игорю Гуляеву
Дом
В США продали особняк Аль Капоне. Он стоил больше 1 млрд рублей
5 нужных предметов для тех, кто мерзнет дома
7 интерьеров, где удалось вписать музыкальные инструменты
7 зарубежных ванных комнат с мебелью ИКЕА (это красиво!)
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь