10:35 (мск), источник: Коммерсантъ
Минцифры запустит суперприложение для чиновников
Минцифры до конца 2022 года планирует запустить первый рабочий прототип суперприложения госслужащего.
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Для разработки ведомство объявило тендер на 487,7 млн руб.
Комплекс будет включать в себя мессенджер, средства для видео-конференц-связи, почту, облачное хранилище и другие инструменты, необходимые в работе госслужащих.
В министерстве рассчитывают, что новая система повысит информационную безопасность и независимость ведомств от рисков введения новых санкций. По оценке экспертов, большая часть чиновников до сих пор использует продукты Microsoft.