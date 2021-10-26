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10:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Минцифры запустит суперприложение для чиновников

Минцифры до конца 2022 года планирует запустить первый рабочий прототип суперприложения госслужащего.

Источник: Reuters

Для разработки ведомство объявило тендер на 487,7 млн руб.

Комплекс будет включать в себя мессенджер, средства для видео-конференц-связи, почту, облачное хранилище и другие инструменты, необходимые в работе госслужащих.

В министерстве рассчитывают, что новая система повысит информационную безопасность и независимость ведомств от рисков введения новых санкций. По оценке экспертов, большая часть чиновников до сих пор использует продукты Microsoft.

Во время загрузки произошла ошибка.
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