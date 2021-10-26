Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 26 октябряОткрытие Малого театра, основание первого в мире футбольного союза, штурм Театрального центра на Дубровке и другие события
Фоторепортажи
9Коварная еда: какие продукты еще больше разжигают аппетит
11Объявлены финалисты конкурса Weather Photographer of the Year 2021
12:48 (мск), источник: РИА Крым

Скифское золото передают Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости Крым. После семи лет разбирательств по делу о скифском золоте суд в Амстердаме постановил передать коллекцию артефактов Украине. Вердикт вынесен на заседании во вторник, сообщает РИА Новости.

Источник: AP 2021

Суд посчитал коллекцию из крымских музеев украинской собственностью. По словам председательствующей судьи, несмотря на то, что «объекты коллекции происходят из Крыма», они являются «частью наследия Украины после того, как она стала независимой в 1991 году».

Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. При этом часть коллекции из киевского Музея исторических драгоценностей было решено вернуть.

Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил, что коллекция должна быть передана Киеву, крымская сторона подала апелляцию и сменила адвокатов. В июле 2019 года было принято промежуточное решение суда по делу, в котором тот установил, что конвенция ЮНЕСКО 1970 года, на которую ранее ссылалась Украина, не применима к данному делу.

Во время загрузки произошла ошибка.
 В Германии озвучили 'безумный шаг' Берлина по 'Северному потоку — 2'
'Идиот у власти': на Украине призвали Зеленского ответить за цены на газ
Возрастное ограничение 18+
Актрису Светлану Светличную нашли после исчезновения
Башенный кран упал на детскую поликлинику в Хабаровске
Болдуин целился в камеру: стали известны подробности убийства
Саудовский разведчик рассказал об «отравленном перстне» из РФ
Свадьба принцессы Японии и простого студента привела к протестам
Опрос показал отношение жителей Финляндии к России
Gnezdo.ru
Джо Байден серьезно болен - американские СМИ
Печальная новость для тех, у кого есть жилье в РФ
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Hi-Tech
Как скрыть свой статус WhatsApp для выбранных контактов Простой способ ограничить круг лиц для просмотра вашего статуса WhatsApp
Горячие темы на Авто
Ты чувствуешь себя агрессором? Нет? А ты АГРЕССОР! 302
Кто? Кто? Кто? 260
"Гримасы" переписи... 254
Все молчите ;) 192
Кино
Наталия Орейро получила российское гражданство Российский паспорт выдали также 9-летнему сыну артистки
Товары для дома
5 нужных предметов для тех, кто мерзнет дома
15 крутых товаров, без которых вам не обойтись этой зимой
8 нужных предметов для кухни, которые помогут не выбрасывать еду
Как правильно ухаживать за одеждой и обувью (фото)
Популярные темы на «Детях»
Живность наша)))) 528
тема порассуждать а не ругаться) 447
Забавные картинки 421
Не умеешь готовить-развод? 421
Леди
Пугачева в «шоферской» кепке провела время с другом Примадонна в расслабленном образе приехала к Игорю Гуляеву
Дом
В США продали особняк Аль Капоне
5 нужных предметов для тех, кто мерзнет дома
7 интерьеров, где удалось вписать музыкальные инструменты
7 зарубежных ванных комнат с дешевой мебелью
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь