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13:44 (мск), источник: РБК

Кремль оценил нежелание Татарстана отказаться от должности президента

Накануне парламент Татарстана единогласно принял постановление против законопроекта, по которому глава республики не будет называться президентом.

Источник: РИА "Новости"

Нежелание депутатов парламента Татарстана поддержать законопроект, по которому президент республики станет главой региона, является выражением их мнения в ходе работы над документом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Это мнение на законопроект в рамках работы по законопроекту. Мы с уважением относимся к мнению каждого из субъектов, но это одно из мнений, которое будет учитываться для продолжения работы.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента

Он подчеркнул, что во время работы высказываются разные мнения. «Это именно мнение, которое высказано и примечательно, что в рамках рабочего процесса высказываются разные мнения», — добавил Песков.

Татарстан — единственная республика в Российской Федерации, руководитель которой именуется «президент», в то время как в остальных республиках — «главы».

Накануне депутаты госсовета Татарстана приняли постановление против проекта федерального закона об общих принципах организации публичной власти в субъектах Федерации, который в том числе вводит одинаковые наименования для высших должностных лиц регионов — глава субъекта.

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Председатель госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин сообщил, что к этому вопросу депутаты еще вернутся после того, как законопроект пройдет первое чтение в Госдуме. «Не хочу эту тему сейчас поднимать. Так уже газеты пишут, но они сути не поняли. Не только от того, что меняется название президента или высшего должностного лица. Этот закон в корне влезает в полномочия субъектов Российской Федерации, нарушая действующие нормы российской Конституции. Нас заставляют нарушать нормы российской Конституции», — сказал Мухаметшин.

Он выразил надежду, что «настороженность парламента республики» и отклонение законопроекта депутатами Татарстана позволит внести в него «существенные изменения».

Законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» внесли в Госдуму сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников, возглавляющие комитеты палат по госстроительству и законодательству. Он предполагает сразу несколько изменений в институте губернаторства.

В частности, он позволяет главам регионов избираться более двух раз подряд, что на данный момент запрещено, а также устанавливает точный срок их полномочий — пять лет (сейчас решение об этом принимает каждый регион, но срок не может превышать пяти лет).

Кроме того, документ расширяет основания для досрочного прекращения полномочий губернатора из-за утраты доверия президента. В настоящий момент для прекращения полномочий президенту нужно основание — выявление фактов коррупции или конфликта интересов. Согласно законопроекту, основанием становится сам факт утраты доверия. Для губернаторов предусмотрены и такие меры ответственности, как предупреждение, выговор и временное отстранение от исполнения обязанностей. В случае отрешения от должности бывший глава региона в течение пяти лет не сможет претендовать на пост губернатора любого из субъектов Федерации.

Также предусматривается унификация названия органов исполнительной власти и руководителей регионов. Согласно документу, теперь все губернаторы или президент (например, в Татарстане) будут именоваться «глава», региональный орган исполнительной власти — «правительство».

Полина Химшиашвили, Владислав Гордеев

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