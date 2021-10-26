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15:32 (мск), источник: ТАСС

Голландский суд вынес решение о скифском золоте. Россия подаст апелляцию

Апелляционный суд Амстердама постановил во вторник, что коллекция скифского золота, вывезенная из Крыма в 2013 году, должна быть передана Украине. Согласно решению судьи Паулины Хофмейер-Рюттен, предметы из крымских музеев «являются частью культурного наследия Украины» и «должны быть переданы украинской стороне».

Источник: AP 2021

Российская сторона обжалует судебное постановление в Верховном суде Нидерландов. До окончательного решения коллекция останется в Музее Алларда Пирсона, куда артефакты прибыли на выставку «Крым: золото и секреты Черного моря» семь с половиной лет назад.

ТАСС собрал главное о ситуации вокруг скифского золота.

Реакция в России

В Крыму решение голландского суда назвали проявлением двойных стандартов. Директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин заявил ТАСС, что хотя постановление суда было ожидаемым, оно представляет «пренебрежение к культурному наследию народов Крыма».

Глава «Украинской общины Крыма» и член Общественной палаты региона Анастасия Гридчина выразила уверенность, что коллекция «рано или поздно вернется» на полуостров.

В свою очередь спикер парламента Крыма Владимир Константинов отметил, что судебное решение «не имеет отношения ни к праву, ни к справедливости», а потому власти региона включат скифское золото в список претензий к Украине. А глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что борьба за возвращение артефактов должна быть продолжена. Это пообещала сделать министр культуры региона Арина Новосельская.

Сенатор от Крыма и член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заверил, что российская сторона будет «искать возможность опротестовать» решение суда. Его поддержал первый зампред комитета Владимир Джабаров, отметив, что рано или поздно западному правосудию придется признать, что «Крым и Севастополь — это субъекты РФ».

Замглавы рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов отметил, что постановление голландского суда нарушает ключевые принципы международного права в части доступа народа Крыма к собственному культурному наследию — Флорентийское соглашение 1950 года, рекомендации ЮНЕСКО и кодекс Международного совета музеев, а потому «не является до конца правовым» и «носит в большой степени политизированный характер».

В Кремле решение суда комментировать не стали, но отметили, что следят за процессом.

Намерения защиты

Представляющий интересы музеев Крыма адвокат Роб Мейер сообщил, что окончательное решение еще не принято и постановление можно обжаловать в Верховном суде Нидерландов.

Сейчас у защиты есть три месяца на подачу жалобы в вышестоящую инстанцию. Александр Молохов выразил убеждение, что она будет подана в ближайшее время.

Первое решение о принадлежности скифского золота было вынесено в декабре 2016 года. Тогда Окружной суд Амстердама также постановил передать коллекцию Украине, отметив, что решать вопрос о принадлежности артефактов нужно уже после этого.

Крымские музеи в марте 2017 года подали на это решение апелляцию. В марте 2019 года Апелляционный суд Амстердама отменил постановление нижестоящей инстанции, запросив дополнительные документы. Решение во вторник было вынесено именно в рамках этой процедуры.

Реакция на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский назвал постановление суда «долгожданным» и «справедливым».

При этом глава государства выступил с утверждением, что Киев, «вернув» себе скифское золото, дальше возвратит и полуостров Крым.

Премьер-министр страны Денис Шмыгаль заверил, что Киев будет «до конца» бороться за эти ценности, но где они будут храниться, еще не решил.

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