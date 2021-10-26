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22:47 (мск), источник: ТАСС

США заверили КНДР в отсутствии враждебных намерений

Как сообщил глава пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс, Соединенные Штаты ждут ответа от Пхеньяна.

Источник: AP 2021

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. Вашингтонская администрация дала понять Пхеньяну, что не имеет каких-либо враждебных намерений в отношении КНДР, и теперь ожидает ответа от северокорейской стороны. Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге глава пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

«Мы считаем, что дипломатия является самым эффективным путем <…> достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова», — отметил он. «Мы ясно дали КНДР понять, что не имеем враждебных намерений по отношению к стране и готовы к дипломатическому взаимодействию с ней, — добавил Прайс. — Мы ясно дали это понять в серии заявлений и теперь ждем ответа».

Представителю внешнеполитического ведомства также был задан вопрос о том, возможна ли встреча представителей США и КНДР на 26-й Конференцией сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая начнется в Глазго 31 октября. Прайс отметил, что «не знает о каких-либо планах» проведения таких контактов.

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